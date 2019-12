Il Segreto, anticipazioni del 31 dicembre: Antolina cade nel burrone

L’ultima puntata del 2019 della soap opera Il Segreto andrà in onda martedì 31 dicembre alle 16,16 circa su Canale 5 tra nuovi colpi di scena e momenti adrenalinici che catalizzeranno ancora una volta l’attenzione dei telespettatori, preoccuapati dai maltrattamenti subiti da Maria, che prenderà un’importante decisione.

La perfida infermiera Dori Vilches ha le ore contate, infatti la donna avrà un brutto confronto con Maria, tale per cui la Vilches deciderà di abbandonare Maria e lasciare Puente Viejo. Maria però, certa del fatto che Dori nasconda un turpe segreto, impedirà alla donna di lasciare il paese prima di aver scoperto la verità sul suo conto. Chi è veramente Dori?

Antolina precipita nel burrone

Sono tanti gli interrogativi che tormentano la Castaneda, infatti la donna non riesce a spiegarsi per quale motivo nonostante la diagnosi definitiva fatta dal medico – che dava per spacciata la possibilità per Maria di riprendere a camminare – grazie agli esercizi molto duri e al limite del sadismo di Dori, la Castaneda invece ha incominciato a muovere qualche passo.

Nel frattempo a Puente Viejo Meliton nutre dei sospetti su chi ha potuto rubare la sua pistola. La principale indiziata è Antolina. Le anticipazioni della puntata del 31 dicembre 2019 de “Il Segreto” rivelano inoltre che Elsa, nonostante abbia scoperto tutto, continua a voler rimanere al fianco del marito, mettendo così a repentaglio la sua vita.

Antolina non si perde d’animo e invia una missiva a Isaac, rappresentandogli tutte le sue difficoltà economiche, quindi gli chiede un ultimo incontro. La doppia faccia di Fernando verrà presto a galla, infatti l’uomo parlerà con il Sottosegretario del Governo, Morales, pianificando la distruzione del paese.

Isaa parla dell’appuntaento con Antolina anche a Matias, che è molto preoccupato per questo incontro. Secondo l’uomo, infatti, Isaac non dovrebbe presentarsi all’appuntamento; Isaac però decide di affrontare l’ex moglie una volta e per tutte, pur di chiudere definitivamente questo doloroso capitolo della sua vita.

Le intenzioni di Antolina, com’era da prevedere, sono tutt’altro che buone. La donna infatti tenterà di uccidere l’ex marito, ma poco prima di ucciderlo mette un piede in fallo, perde l’equilibrio e cade giù da un burrone. Isaac tenterà di soccorrerla ma subito dopo averla raggiunta, Antolina estrarrà la pistola per farlo fuori. Ci riuscirà?