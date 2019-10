Il Segreto, anticipazioni del 28 ottobre 2019: Elsa viene picchiata in carcere, Severo sospetta di Francisca

Le anticipazioni della puntata del 28 ottobre 2019 de Il Segreto ci rivelano l’amara scoperta fatta da Isaac. Quest’ultimo di fatto sposato con Antolina. Juanote, l’amante di Antolina ha rivelato ad Isaac tutte le malefatte compiute dalla donna, anche quelle ai suoi danni.

Isaac ha deciso allora di chiudere la loro relazione e di confessare il suo amore alla donna che ama: Elsa. Puente Vejo non ha accolto bene la nuova coppia. La convivenza di Isaac ed Elsa ha ricevuto commenti negativi: è stato ritenuto da quest’ultimi poco serio il loro atteggiamento di vivere insieme. Antolina non accetta che Isaax l’abbia lasciata. La donna ha calunniato la Laguna accusandola di adulterio.

La Guardia Civile ha, quindi, proceduto allarmato di Elsa e l’hanno condotta in galera. Rufina, la compagna di cella di Elsa, è una criminale ed ella ne ha paura. Il rapporto con le persone preposte a sorvegliare le detenute non è dei migliori. Alcune guardie maltrattano la giovane Elsa.

Quest’ultima viene duramente picchiata mentre si trova in galera. Isaac incolpa Antolina. L’uomo, ora, conosce bene la malvagità di cui è capace la donna. Egli accusa, quella che è ancora sua moglie, di aver agito per procurare dolore alla donna che lui ama. Antolina nega tutto, si dice estranee ai fatti e di non sapere nulla di quanto è successo ad Elsa. La donna sente che la sua presa su Isaac sta diventando sempre più debole. L’uomo la disistima e la evita e lei non sa cosa fare per riconquistarlo.

Severo Santacruz inizia a sospettare di Francisca. Egli ti ho trovato in gravi difficoltà finanziarie dopo aver investito tutto quello che possedeva nel mercato del riso e li sta iniziando a pensare che Francisca sapesse qualcosa o che abbia di dura orchestrato Lei stessa la sua disfatta. Dopo essere partito per Madrid, Severo indaga su quanto accaduto e vuole trovare riscontro ai suoi sospetti.

Marchina fa un importante confessione a Carmelo: Francisca è la colpevole della rovina economica di Severo. Carmelo rimane stupito: quando l’amico aveva avanzato dei dubbi in proposito egli non gli aveva creduto.

Irene, dopo aver raccolto le confidenze di Severo, chiede a Maria se può indagare sulla situazione. Ella vuole vederci più chiaro. Davvero la Montenegro è responsabile della rovina economica di Santacruz? Perché avrebbe agito in questo modo?