Il Segreto, anticipazioni del 26 ottobre 2019: Antolina si avvicina a Isaac, Severo scopre il piano di Francisca

Le anticipazioni per la puntata de Il Segreto che andrà in onda sabato 26 ottobre 2019 svelano come procedono le vite dei personaggi. Severo inizia a capire che le sue disavventure finanziarie non sono state casuali. Qualcuno ha agito per procurare danno all’uomo. Egli individua nel responsabile la persona di Francisca.

Carmelo non è convinto; appare strano all’uomo che la donna abbia agito per procurare un tale danno a Severo. Quest’ultimo decide di partire per Madrid: l’uomo ha deciso di indagare su quanto è successo alle sue finanze. Egli vuole trovare riscontro dei suoi dubbi.

Nel mentre, Marchena decide di rivelare a Carmelo quanto scoperto: Francisca è la responsabile delle disavventure finanziarie di Severo. La donna sapeva che il prezzo del riso sarebbe crollato. Proprio per questo motivo ella ha spinto l’uomo ad investire tutto ciò che aveva in questo settore. Da cosa dipende la malvagità della donna?

Marcella decide di fare visita ad Antolina, moglie di Isaac. Ella, però, fa l’amara scoperta di vedere la donna distruggere quanto appartiene ad Elsa. Quest’ultima è andata a vivere con Isaac, l’uomo di cui è innamorata. Isaac per legge è ancora sposato con Antolina. Juanote, l’amante della donna, ha confessato ad Isaac tutte le malefatte che la donna hacompiuto contro di lui. Isaac prende allora la decisione si lasciarla e di confessare il suo amore alla donna che ama: Elsa. Da quel momento i due diventano ufficialmente una coppia. A Puente Vejo non tutti sono concordi con la decisione dei due innamorati. Elsa intanto è in carcere. Responsabile della sua detenzione è Antolina che, a seguito di false accuse, l’ha fatta rinchiudere. Rufina, la compagna di cella di Elsa, è una donna molto violenta ed ella teme per la sua incolumità. Come se non bastasse, alcune guardie maltrattano la giovane Elsa.

A dispetto di tutto il dolore che ha causato Antolina decide di parlare con Isaac. Ella spera di riconciliarsi con il marito. A cosa mira la donna? Con quale scopo cerca di avvicinare l’uomo che di fatto è ancora sua marito, ma che non ha mai rispettato in tal senso?

Francisca chiede a Mauricio di effettuare delle indagini su Maria Elena. Nessun dato saliente viene rivelato a carico della giovane. Maria Elena si rivela molto gentile e riesce ad accattivarsi le simpatie della perfida Francisca. Quest’ultima, a dispetto del suo animo nero, si affeziona alla giovane.

Adela decide di tenere un discorso all’associazione delle donne. Il tema che ella vuole trattare è particolarmente scabroso secondo alcuni. Adela vuole, infatti, tenere un discorso sulla salute intima delle donne. Molti vorrebbero impedire alla donna di esporsi in pubblico con questo argomento. Lo stesso Carmelo si rivolge al Sergente Cifuentes per chiedere un intervento significativo.