Il Segreto, anticipazioni del 21 dicembre 2019: Mauricio si sveglia, ma non ricorda nulla su Carmelo

Le anticipazioni della soap opera iberica Il Segreto lasciano i telespettatori nell’attesa dovuta alla suspense. Tra colpi di scena ed intrighi le puntate proseguono mostrando le vite dei protagonisti. Gli episodi della soap spagnola sono trasmessi su Canale 5 alle ore 16:10 dal lunedì al venerdì, mentre al domenica vengono trasmessi sempre su Canale 5 alle ore 15:15.

Nella puntata di sabato 21 dicembre 2019 vediamo che Mauricio, finalmente, si risveglia. Carmelo desidera protezione per la famiglia di Severo. Raimondo vuole sapere cosa è accaduto a su moglie.

Il Segreto, anticipazioni del 21 dicembre 2019: Mauricio si risveglia

Le anticipazioni per la puntata de Il Segreto di sabato 21 dicembre 2019 ci rivelano cosa accade a Mauricio. In seguito alla ferocia che guida la brama di vendetta di Carmelo, ci saranno conseguenze nefaste. Carmelo scoprirà che l’auto sulla quale viaggiava la sua amata Adela è stata manomessa. Questo lo porterà ad agire accecato dall’odio. Egli sospettera’ subito di Francisca. L’uomo metterà punto un piano contro la Montenegro. Purtroppo a farne le spese sarà il povero Mauricio, che prenderà un colpo in pieno petto. Mauricio, difenderà così la sua padrone e rimarrà tra la vita e la morte per alcuni giorni. Quando si risveglia viene interrogato da Raimundo.

Egli vuole sapere tutto sull’attentato i danni della moglieIl povero Godoy, però, non ricorda nulla di quanto accaduto. Carmelo continua ad agire d’impulso e a farne le spese sono sempre persone innocenti. Fortunatamente, Godoy non muore, ma egli ha rischiato seriamente di non farcela. Luomo ha lottato lungamente e faticosamente tra la vita e la morte. Francisca vendichera l’onta subita dal suo faccendiere e l’attentato a suo danno?

Carmelo, desidera che la famiglia di Severo. Luomo chiede a Meliton di prendersi cura delle persone care al suo amico al fine di tutelare la loro incolumità.