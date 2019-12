Il Segreto, anticipazioni dal 9 al 15 dicembre: Fernando pianifica la distruzione di Puente Viejo

Le anticipazioni degli episodi dal 9 al 15 dicembre 2019 della soap opera di grande successo “Il Segreto” ci svelano i nuovi sviluppi delle intrigate e complesse storie degli abitanti di Puente Viejo, infatti mentre Antolina teme di essere trovata da Melitón, Isaac è davvero molto preoccupato e chiederà ad Elsa di andar via.

Maria sarà sempre più in difficoltà con la nuova infermiera, ma Fernando la implorerà di accettare l’aiuto della donna. Suo malgrado Maria accetterà, ma l’infermiera molto presto la metterà davanti a delle prove davvero molto dure, che rasentano il sadismo, mettendo così a dura prova la pazienza di Maria.

Fernando pianifica la distruzione di Puente Viejo

Gli spoiler delle puntate dal 9 al 15 dicembre 2019 de “Il Segreto” ci preannunciano che saranno davvero tanti i colpi di scena che accadranno a Puente Viejo, a cominciare dalla preoccupazione che porterà Isaac a chiedere a Elsa, con sempre maggiore insistenza, di lasciare la locanda per proteggerla, ormai Puente Viejo non è più un luogo sicuro.

Per sfuggire a Meliton, Antolina vivrà in ocndizioni davvero precarie in una capanna; la donna non ce la fa più ed è colma di rabbia, oltre che molto affamata. Approfittando della momentanea assenza del sindaco di Belmonte, Antolina si rifugerà nella ala municipale. Nel frattempo, mentre Meliton darà l’allarme che è sparita un’arma, Lola tenterà un nuovo approccio con Prudencio.

La paura condivisa dagli abitanti di Puente Viejo è che Antolina possa quindi commettere un’azione crudele ed avventata. Riusciranno a fermarla in tempo? La perfida donna verrà sorpresa da Dolores, mentre stava rubando del cibo per sfamarsi. La donna però non si fermerà quin, infatti dopo aver riempito il suo stomaco, contatterà Isaac, chiedendogli un incontro.

Nel frattempo Irene otterrà le prove che a causare l’incidente, a causa del quale morì Adela, fu il sindaco di Belmonte. La notizia porterà quindi Raimundo a porgere le sue scuse a Fernando, accusato in primis di aver organizzato il sabotaggio dell’auto della maestra. Fernando, mosso da un’apparente solidarietà nel portare avanti la vendetta per la morte di Adela, va da Severo. L’uomo, però, molto presto rivelerà la sua vera natura, infatti scriverà una missiva sorprendente, dove pianificherà la distruzione della città.