Il Segreto, anticipazioni dal 9 al 14 settembre: Antolina scopre il segreto di Alvaro

“Il Segreto” è la soap opera spagnola che racconta le vite, alle volte travagliate e alle volte divertenti, degli abitanti di Puente Viejo. In questa nuova settimana, le nuove puntate andranno in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15:45, dopo “Bitter Sweet”, con una puntata inedita sabato pomeriggio sempre su Canale 5.

La perfida Antolina scopre il segreto del dottor Alvaro. Il nuovo dottore di Puente Viejo, altri non è che un cacciatore di dote, ed è per questo motivo che si è avvicinato molto ad Elsa. Scoprire tale segreto per la perfida ex domestica è un vantaggio, visto che adesso può ricattare l’uomo e spingerlo a fare ciò che lei vuole. Dopo aver saputo questa cosa, racconta ad Isaac che ha cambiato opinione nei confronti del nuovo medico. Intanto Maria chiede a Roberto di partire per Cuba e lasciare per sempre Puente Viejo, l’uomo è molto felice di tale proposta e accetta subito.

Saul, stanco del comportamento sempre più strano di Julieta, decide che è arrivato il momento di farsi raccontare tutto dalla sua amata, ma qualcosa, o meglio qualcuno arriverà in paese e sconvolgerà la sua vita. Infatti, in paese, arriverà Pedro, il figlio di Eustaquio Molero che appena vede Saul, lo attacca. I due ragazzi arrivano alle mani ma Severo, arriva giusto in tempo, per fermarli.

Antolina inizia a mettere in atto il suo piano contro Elsa. La perfida ex domestica ha chiesto al dottor Alvaro di sposare Elsa e di costringerla a lasciare per sempre Puente Viejo e per raggiungere tale obiettivo, la ragazza consiglia al medico come conquistare la Laguna. Intanto Roberto e Maria fanno credere a Donna Francisca che rimarranno a Spagna, così facendo la donna tira un sospiro di sollievo mentre Fernando l’accusa di aver cambiato troppo facilmente opinione nei confronti del amico di Maria. Isaac, sempre, più geloso del rapporto tra Elsa e Alvaro, finisce per farsi del male mentre lavora e Matias lo soccorre portandolo proprio al disperario dove si trova proprio la Laguna che lo aiuta.

Visto quello che è successo con la famiglia Molero, Saul vuole uccidere Pedro ma Consuelo arriva giusta in tempo per fermare il ragazzo. Intanto Alvaro, ricattato da Antolina, inizia a mettere in atto i consigli che la ragazza gli ha dato per conquistare Elsa. Alla Villa, Maria e Roberto rivelano a Donna Francisca di voler acquistare una proprietà non troppo lontana da Puente Viejo. Il piano dei due ragazzi contro la Montenegro inizia a prendere piede.

Severo e Carmelo decidono di raccontare a Pedro, che suo padre e suo fratello sono scappati in Portogallo per non essere arrestati. In questo modo i due amici evitano che Saul si sporchi le mani di sangue, mentre Consuelo è sempre pià preoccupata per Julieta, la quale non riesce a reagire ed è sempre più depressa. Intanto Donna Francisca, sembra aver accettato Roberto, alla Villa, mentre Fernando, inizia a sentirsi un po’ di troppo lì dentro.