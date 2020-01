Il Segreto, anticipazioni dal 7 al 12 gennaio: Prudencio scopre il passato oscuro di Lola

Cosa accadrà nelle puntate de Il Segreto in onda dal 7 al 12 gennaio 2020 su Canale 5? Puente Viejo gli abitanti saranno in apprensione per la possibilità che la cisterna comunale venga aperta. In quel caso, il paesino verrà allagato e non ne rimarrà più nulla. A Villa Montenegro, Raimundo cercherà di trovare una soluzione insieme ad Irene.

Intanto, Matias verrà a sapere che sua sorella Maria si sta sottoponendo alle cure alquanto discutibili dell’infermiera Dori e pertanto proverà a farle cambiare idea. La Castaneda però, non ne vorrà sapere, decisa a tornare a camminare. Le anticipazioni della soap Il Segreto raccontano inoltre che Prudencio scoprirà cosa legava Francisca e Lola: la ragazza mise fine alla vita di suo padre diversi anni fa a causa delle violenze che l’uomo perpetrava a sua sorella.

Proseguendo con le anticipazioni della soap opera, nelle puntate settimanali in onda su Canale 5, vedremo il ritorno di fiamma tra Prudencio e Lola che, finalmente, potrà dimostrare all’Ortega di non essersi allontanata per sua volontà ma a causa del ricatto della perfida Francisca Montenegro. Maria, nel frattempo, vedrà l’infermiera Dori perdere la coscienza e pronunciare frasi sconnesse… che cosa le sarà successo?

Esther e Don Berengario continueranno a passare del tempo insieme, destando dubbi nella pettegola Dolores, che inizierà a pensare che il prelato possa avere una tresca con la giovane ragazza. La donna di certo non può sapere che il prete ha una figlia.

Infine, Francisca riceverà una pessima notizia. La sentenza della Corte ha respinto la sua istanza e pertanto Puente Viejo verrà presto allagata. La cisterna comunale verrà aperta, come da ordini di Garcia Morales. A nulla serviranno gli sforzi di Irene Campuzano, così come le sommosse del movimento femminista. Che cosa ne sarà del paesino? Per saperlo, non resta che attendere le prossime anticipazioni della soap Il Segreto.