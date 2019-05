Il Segreto, anticipazioni dal 4 al 10 maggio 2019: Elsa accusata di furto sarà costretta ad abbandonare Puente Viejo

Le anticipazioni dal 4 al 10 maggio 2019 de “Il Segreto”, la soap amatissima da molti telespettatori e che va in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale 5, rivelano che Dolores, cercherà in ogni modo di mettere i bastoni tra le ruote ad Elsa mentre Hipolito avrà grossi pensieri e preoccupazioni.

Al centro della scena ci sarà Elsa e nellaa puntata di sabato 4 maggio sentiremo parlare principalmente di lei soprattutto da Dolores che farà di tutto per mettere la giovane in cattiva luce. Senza tanti scrupoli, la donna farà in modo che Elsa venga accusata del furto di Matias e Marcela ma Fe ed Irene non crederanno alla donna e metteranno in guardia Elsa raccontandole cosa è successo ad Adela.

L’episodio di domenica pomeriggio invece rivelerà che Elsa cercherà in ogni modo di convicere Matias e Marcela della sua innocenza ma arriverà addirittura al punto di dare la colpa a Consuelo pur di difendersi. Riuscirà Elsa a riconquistare la fiducia dei due locandieri?

Lunedì 6 maggio vedrà Hipólito preoccuparsi per la moglie Gracia mentre Onesimo invece sarà impegnato con delle nuove trattative con alcuni fornitori cinesi e l’attività di servizi funebri. Martedì 7 maggio 2019 come ben sappiamo l’appuntamento con Il Segreto è “Doppio” in quanto la soap va in onda sia di pomeriggio su Canale 5 sia in prima serata su Rete 4. Nella puntata pomeridiana Elsa ammetterà la sua colpevolezza nel furto ai danni di Matias e Marcela e si scuserà con loro ma il ragazzo deciderà di cacciarla via dalla locanda.

Nella puntata serale in onda alle ore 21.25 su Rete 4 vedrà Severo sempre più preoccupato per le acque inquinate della sua tenuta. In suo aiuto arriverà Julieta che parlerà con Pilar. Nel frattempo Elsa, dopo quanto successo, è convinta più che mai ad abbandonare per sempre Puente Viejo ma si fermerà poco lontano dal paese.

Mercoledì 8 maggio María, Raimundo e Mauricio sospetteranno di Fernando reo di aver mandato la lettera anonima del riscatto dei coniugi Castaneda mentre giovedì 9 maggio vedrà come protagonista principale proprio Elsa che, lontana da Puente Viejo, sembra essersi rifugiata in una casa fatiscente. Don Anselmo e Meliton stanno cercando però in ogni modo di farla ritornare al paese ma ormai tutti sembrano avercela con lei compreso Isaac.

Venerdì 10 maggio 2019 Raimundo continuerà a sospettare di Fernando pronto ad aiutarlo per pagare i soldi del riscatto richiesto per liberare Emilia ed Alfonso Castaneda. Mille dubbi e quesiti a cui rispondere anche in questa settimana de Il Segreto, la soap amatissima e seguitissima di Aurora Guerra.