Il Segreto, anticipazioni dal 31 marzo al 6 aprile: Antolina uccide Amancio

In arrivo le nuove anticipazioni settimanali delle puntate della soap opera spagnola “Il Segreto”, in onda dal 31 marzo al 6 aprile. Come accade per la soap opera “Una Vita”, anche “Il Segreto”, a partire da questa settimana andrà in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 16:30, mentre il sabato andrà in onda alle 15:10 sempre su Canale 5. La soap opera andrà in onda anche la domenica pomeriggio sempre su Canale 5, dopo una nuova puntata di “Una Vita” e il martedì sera in prima serata su Rete 4 alle 21:25.

Nella puntata di domenica pomeriggio, Amancio si risveglia e racconta tutto ad Elsa del legame tra Jesus e Antolina. L’uomo, infatti, ha scoperto le prove del complotto messo in atto dai due, però queste prove sono all’interno di una tracolla che lui ha perso nel luogo dell’incidente. Così Elsa decide di partire per trovare le lettere, ignara del fatto, che Antolina ha ascoltato tutto quello che suo padre le ha riferito e decide così di uccidere l’uomo con un cuscino.

Dopo aver soffocato Amacio, Antolina raggiunge Elsa vicino al fiume e l’aggredisce, così in un colpo solo ha fatto fuori sia il padre che la sua rivale in amore. Convinta di averla fatta franca, Antolina distruggere le lettere d’amore tra lei e Jesus e ritorna in paese come se niente fosse. Alla locanda, Consuelo si accorge che Amancio è morto ma non riesce a capire che fine abbia fatto Elsa. Intanto Fernando offre delle borse di studio a Carmelo e Adela, ma i due rifiutano di accettare la sua offerta.

Hipolito e Onesimo decidono di inaugurare la radio di Puente Viejo, mentre Marcela e Consuelo si occupano di organizzare la veglia funebre per Amancio, dato che Elsa è sparita nel nulla. Alla Villa, Fernando ordina a Prudencio di non raccontare a nessuno quello che sta organizzando contro Gonzalo, mentre quest’ultimo invita Matias a non mettersi in contatto con Emilia ed Alfonso per raccontargli delle morti di Esperanza e Beltran.

Innamorato ancora di Maria, Fernando cerca di carpire alcune informazioni da Gonzalo, su dove si possa trovare la ragazza, ma senza ottenere alcun risultato. Intanto, Prudencio, messo alle stretta da Saul e Julieta, confessa che Gonzalo sta ricattando Fernando per avere i soldi dell’eredità di Maria. Julieta va a far visita a Fe e le due si confrontano sullo strano comportamento che ha Don Raimundo dopo la morte di Donna Francisca.

La situazione di Severo è molto grave, visto che ha perso tutte le sue aziende, così rivela ad Irene che vuole aprire un negozio con i pochi soldi che gli rimangono per rimettersi in gioco. Intanto Antolina e Isaac si presentano alla veglia funebre di Amacio, mentre Elsa viene ritrovata da Mauricio in pessime condizioni. Il capomastro porta la ragazza alla locanda, dove Consuelo si prende cura di lei e le riferisce che suo padre è morto, la ragazza, ovviamente, ne rimane sconvolta.

Contro il parere di Consuelo, Elsa si presenta alla veglia in onore del padre e accusa davanti a tutti Antolina di averlo ucciso. Ad udire tali parole, tutti i presenti iniziano a pensare che la ragazza sia impazzita. Intanto alla Villa, Saul e Julieta non credono a quello che Prudencio ha riferito loro sul conto di Gonzalo.

Severo decide di acquistare dei territori di Las Lagunas e coinvolge Saul nell’affare, per avviare insieme una coltivazione di riso. Intanto tra Adela e Fernando scoppia una lite a causa delle borse di studio offerte da quest’ultimo. Alla fine la maestra accetta l’offerta dell’uomo, visto che le propone di non sostituire il nome della scuola “Leonidas Talavera” con “Francisca”. Più tardi, Fernando fa ritorno alla Villa e scopre Prudencio intento a rovistare tra le sue cose.

Isaac non crede alla storia d’amore tra Antolina e Jesus, così Elsa decide di far seppellire il padre nel suo paese natale e di partire con lui. Intanto, alla Villa, Fernando decide di non arrabbiarsi con Prudencio, anche se l’ha visto rovistare tra le sue cose, anzi gli confessa di avere un piano per imbrogliare Gonzalo per scoprire la verità su Maria. Nel frattempo, Tiburcio decide di raggiungere Dolores, mentre Gracia convince Hipolito a partire con lei per la Svizzera. Ben presto, si scoprirà che Don Raimundo e Gonzalo sono d’accordo e stanno cercando un modoper mettere fuori gioco sia Julieta che Saul. Intanto Elsa è pronta per partire ma promette a Consuelo che farà ritorno a Puente Viejo per smascherare Antolina una volta per tutte.