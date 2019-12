Il Segreto, anticipazioni dal 30 dicembre al 5 gennaio 2020: Elsa riceve una lettera misteriosa da Alvaro

Ricche di suspance le puntate de Il Segreto in onda su Canale 5 dal 30 dicembre al 5 gennaio 2020. Maria, dopo aver sofferto molto a causa dei trattamenti dolorosi di Vilches, sarà costretta a letto. Il dottor Zabaleta la visiterà diagnosticandole una brutta infiammazione alle vertebre. Il medico le consiglierà di interrompere i trattamenti.

Nel frattempo, come raccontano le anticipazioni della soap iberica Il Segreto, Don Berengario passeggerà con la giovane Esther. Per non fare emergere la verità sulla giovane, il prete dirà che si tratta di una sua lontana parente. Dolores però, non la smetterà di spettegolare su questa strana relazione.

Elsa, dopo aver superato l’intervento al cuore e la convalescenza, si renderà protagonista di uno strano gesto. La Laguna infatti, leggerà una misteriosa lettera di Alvaro, il suo ex fidanzato che la lasciò il giorno prima delle nozze. Che cosa avrà in mente? Elsa, naturalmente, non ne farà parola con il Guerrero.

Si scoprirà che il Fernandez, nella missiva destinata ad Elsa, ha intenzione di scusarsi per quanto è successo in passato, chiedendo alla Laguna di poterlo incontrare per un confronto faccia a faccia. La giovane accetterà di recarsi all’appuntamento, a patto che Isaac venga con lei. Il Guerrero non si fiderà di Alvaro, memore di quanto abbia fatto soffrire la sua amata in passato.

Nelle puntate de Il Segreto che andranno in onda dal 30 dicembre al 5 gennaio 2020 su Canale 5, la misteriosa Esther dirà a Don Berengario che sua madre morì a causa di una tempesta racconta a Istanbul. La triste storia della ragazza commuoverà il prete, che deciderà di offrirle tutto il sostegno possibile, anche economico. Il prelato però, non può certo immaginare che Esther stia mentendo solo per arrivare ai suoi soldi. La bugiarda verrà smascherata? Lo sapremo nei prossimi episodi della soap opera.