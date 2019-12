Il Segreto, anticipazioni dal 30 dicembre al 3 gennaio: Antolina muore. Carmelo viene ferito da Fraile

Anche durante le festività natalizie, la soap opera spagnola “Il Segreto”, non va in vacanza e continua la sua normale messa in onda, tranne il giorno di Capodanno. Le avventure degli abitanti di Puente Viejo non vanno in vacanza e continuano ad allietare i pomeriggi di Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 16:10.

Siamo giunti all’epilogo finale della storia che riguarda da vicino Isaac, Antolina ed Elsa. Antolina, dopo il ritorno a Puente Viejo, ha continuato a complottare contro Elsa e a renderle la vita impossibile, ma tutto sta per finire. Isaac e Antolina hanno uno duro scontro che finisce molto male, visto che la ragazza cade da un dirupo e muore sul colpo. Saputo l’accaduto, Matias racconta a tutti quello che successo mentre Isaac scopre che le condizioni di salute di Elsa stanno peggiorando.

Maria si è trasferita con Fernando e vista la sua condizione fisica, ha bisogno dell’aiuto di un’infermiera. Dori, è la nuova infermiera che si occupa di Maria, quest’ultima, però, non riesce a fidarsi completamente dell’infermiera che decide, così, di lasciare il lavoro. Fernando, però, cerca in tutti i modi di convincere l’infermiera a non lasciare la loro casa.

Prudencio si reca alla locanda da Matias e Marcela e accusa i due di aver tradito la sua amicizia, assumendo Lola nel loro locale. Matias, allora, accusa il giovane Ortega di essere un bambino, mentre Donna Francisca e Mauricio si convincono che Esteban Fraile non può essere il responsabile della morte sia di Adela che di quello che è successo al matrimonio di Fernando e Maria Elena.

Maria convinta da Fernando si reca alla stazione per fermare Dori, la quale, con un po’ di suppliche cambia idea e decide di rimanere a Puente Viejo. La donna, però, nasconde qualcosa. Intanto Isaac, dopo aver scoperto, che le condizioni di salute di Elsa stanno peggiorando, prima la rimprovera e poi va a chiamare il dottor Zabaleta, affinchè, visiti la donna. Prudencio, nel frattempo, decide di scoprire quale legame c’è tra Lola e Donna Francisca. Quet’ultima insieme a Don Raimundo stanno tenendo d’occhio Esteban Fraile, il sindaco di Belmonte, nemico di Carmelo.

Fernando, sta tramando nell’ombra, e si reca da Carmelo. Il Mesia riferisce al sindaco, che il responsabile della morte di Adela e di Maria Elena è Esteban Fraile e gli consiglia di affrontare l’uomo, portando con sè una pistola. Dopo aver parlato con Carmelo, Fernando si reca anche da Fraile e gli racconta la stessa cosa, consigliandogli di portare con sè un’arma, in modo da colpire Carmelo, prima che lui parli.

E’ arrivato il giorno del funerale di Antolina, al quale partecipano solo Isaac, Marcela e Dolores, mentre Elsa si reca in ospedale per delle analisi per chiarire la natura dei suoi malesseri. Carmelo ed Esteban si incontrano e quest’ultimo colpisce in pieno Carmelo, ma Fernando prontamente arriva in soccorso del sindaco di Puente Viejo e spara al suo avversario. Il Sergente Cifuentes inzia le indagini sull’accaduto e scopre una lettera del defunto, dove afferma di essere il responsabile della morte di Adela e di Maria Elena.

Donna Francisca racconta a Prudencio che Lola è un’assassina, ma il ragazzo non crede alle parole della donna. Don Berengario, allora, consiglia al giovane di parlare chiaramente con la ragazza, per scoprire la verità su tutto. Dopo aver saputo della morte di Esteban Fraile e della sua confessione, Donna Francisca e Don Raimundo non credono affatto che sia lui il responsabile della morte di Adela e Maria Elena.