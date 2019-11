Il Segreto, anticipazioni dal 3 al 9 novembre: Violenta esplosione a Puente Viejo. Maria Elena muore

In questa nuova settimana, il piccolo paesino di Puente Viejo sarà sconvolto da una violenta esplosione durante i festeggiamenti per il matrimonio di Fernando Mesia e Maria Elena. La soap opera è un appuntamento immancabile nel pomeriggio di Canale 5, infatti, è in onda dal lunedì al venerdì alle 16:10, mentre il sabato e la domenica è in onda dopo due episodi della soap opera “Una Vita”. Scopriamo insieme cosa succederà nelle nuove puntate in onda da domenica 3 novembre a sabato 9 novembre.

Meliton e Onesimo sono interessanti alla nuova pescivendola Saturna, così inziano a corteggiarla, e tentano i tutti i modi di restare da soli con lei, finendo per farsi i dispetti a vicenda. Alla Villa, Donna Francisca è molto sospettosa sul ritorno a Puente Viejo di Fernando e pensa che l’uomo non sia tornato in paese solo per sposarsi ma che abbia in mente un piano per vendicarsi di lei.

Maria si occupa dei preparativi per il matrimonio di Fernando e Maria Elena. L’imminente matrimonio del Mesia, però, rende la giovane Castaneda un po’ triste, infatti, la ragazza confida al nonno Raimundo che lei è ancora attaccata al suo passato, pensando ancora a Gonzalo mentre Fernando è riuscito a rifarsi una vita con un’altra donna.

Consuelo inzia a sospettare di Elsa, la donna, infatti, teme che la ragazza le stia nascondendo qualcosa. Lo stesso pensiero albeggia anche nella testa di Irene, che da qualche giorno, vede il marito Severo comportarsi in maniera molto strana e teme che l’uomo possa fare una pazzia contro Donna Francisca. Al circolo delle donne arriva un’illustre ospite: Victoria Kent, un’attivista che lotta per i diritti delle donne.

Donna Francisca teme che la sua vita sia in pericolo a causa di Fernando Mesia, così decide di aumentare la sorveglianza alla Villa e chiede a Mauricio di tenere gli occhi ben aperti. Intanto Maria Elena chiede a Don Raimundo di accompagnarla all’altare e lui accetta molto entusiasta, lo stesso fa Maria, quando Fernando le chiede di fargli da testimone di nozze. E’ arrivato il giorno del matrimonio tra Fernando e Maria Elena. La cerimonia va secondo i piani e i due diventano marito e moglie.

Severo inizia a preoccuparsi perchè gli artificieri che aveva contatto per costruire una bomba, sono spariti nel nulla. Dopo la cerimonia in chiesa, è arrivato il momento del banchetto, dove Fernando e Maria Elena accolgono tutti gli invitati. Nel pomeriggio, i due sposi decidono di aprire i regali, ma qualcosa va storto, infatti, una violenta esplosione blocca tutti i festeggiamenti e purtroppo, Maria Elena, è ferita gravemente e poco dopo muore. Anche Matias rimane ferito ad un occhio a causa della violenta esplosione, mentre Maria viene visitata dal dottor Zabaleta, perchè a perso i sensi e non riesce a riprendersi

Dopo la morte di Maria Elena, Fernando è particolarmente sconvolto e si pente di essere tornato a Puente Viejo. Donna Francisca, intanto, decide di organizzare la veglia funebre per Maria Elena alla Villa. Elsa scopre di essere malata e decide di troncare la relazione con Isaac, il quale però non riesce a capirne il motivo. Il giovane falegname, allora, decide di parlare con Consuelo, la quale gli dice di indagare sulla questione.

Dopo aver saputo dell’esplosione al matrimonio di Fernando e Maria Elena, Severo teme che la bomba esplosa sia quella che lui aveva chiesto di costruire. Tale notizia mette in allarme il Santacruz, che diventa ogni giorno sempre più nervoso e Irene inizia a sospettare qualcosa visto il comportamento sempre più strano del marito.