Il Segreto, anticipazioni dal 3 al 9 giugno 2019: Antolina imbroglierà Elsa

Le anticipazioni dal 3 al 9 giugno 2019 de “Il Segreto” la soap amatissima da molti telespettatori e che va in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale 5 rivelano che Isaac scoprirà che Elsa è stata ricoverata per un periodo al sanatorio. Il Guerrero rimarrà spiazzato dalla notizia ma soprattutto si chiederà il perchè la Laguna non gli abbia mai detto nulla.

Carmelo intanto continua ad avere paura che Eustaquio Molero possa attaccare Saul e proprio per questo gli consegna un arma da usare per sua difesa e quella di Julieta. Onesimo e Paco el Molino vengono arrestati dalla guardia civile per contraffazione di banconote false nella loro impresa di pompe funebri.

Elsa intanto, incalzata dalle domande di Isaac non potà più nascondere la verità ma cercherà di giustificare quanto accaduto. Purtoppo però Isaac vedrà queste bugie come un tradimento molto grave ed inizierà a dubitare delle parole della donna che molto più tardi chiederà aiuto a Consuelo sfogandosi con lei ma continuando ad accumulare molti indizi su Antolina che costringerà infatti la Laguna ad incontrarla in pubblico così da farle perdere la pazienza.

Fernando è sempre più dispiaciuto nei confronti di Maria Castaneda per aver ordinato il rapimento dei suoi genitori e chiede di poter rimediare. Prima che Maria sia pronta a dargli una seconda possibilità, Mesia fugge di nascosto. Intanto gli operai della miniera sono sul piede di guerra ed arrivano a Puente Viejo. Saul affronta Lamberto Molero il quale decide di andarsene ma non senza prima minacciare il giovane di denunciarlo. Intanto però Santacruz torna dal tribunale con la sentenza che prevede i Molero risarcire tutti coloro i quali sono stati colpiti dalla miniera.

Ddon Anselmo vuole integrare nuovamente Elsa a Puente Viejo e la coinvolge nei preparativi per la festa di Santa Lucia e quando Dolores avvisa Antolina si iscrive anche lei. E’ proprio in quel momento che la Laguna riceve un messaggio da parte di un ragazzo che invece si rivelerà essere l’ex ancella. Questa infatti chiederà ad Elsa di raggiungerla in cima alla collina dove le due avranno una bruttissima discussione tanto da far cadere la donna incinta nel burrone.

L’ex ancella si riprenderà più tardi accusando Elsa che già non è buon vista a Puente Viejo. Antolina dovrà essere visitata da un altro dottore dal momento che Zabaleta è fuori città. Isaac intanto sconvolto dall’accaduto la raggiunge e capisce che dietro a tutto c’è Elsa. Come reagirà?