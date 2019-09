Il Segreto, anticipazioni dal 29 settembre al 5 ottobre: Donna Francisca uccide Roberto

Nuove importanti novità stanno per accadere a Puente Viejo, il paesino spagnolo dov’è ambientata la soap opera “Il Segreto”. La soap opera spagnola è diventata l’appuntamento fisso del pomeriggio italiano, da lunedì alla domenica su Canale 5 alle 16:10, più una puntata speciale il martedì sera su Rete 4, in prima serata alle 21:25.

Dopo aver scoperto che Alvaro l’ha lasciata, portandole via tutti i suoi soldi, Elsa rivela a tutti che non ci sarà più nessun matrimonio. Isaac, allora, corre subito in aiuto di Elsa per consolarla, mentre Antolina va su tutte le furie, dopo aver scoperto da Dolores, che il matrimonio tra la sua rivale e il dottore è saltato. Ormai rimasta senza soldi, Elsa dona a Marcela dei gioielli per pagare il banchetto per le nozze.

Saul ha scoperto tutto quello che è successo tra Julieta, don Berengario, Carmelo e i Molero e decide in accordo con la sua amata di prendersi tutta la colpa per la morte dei due, in modo da fuggire per sempre da Puente Viejo con lei e lasciarsi tutto alle spalle. Il sindaco e il sarcedote, sono un po’ titubanti nel accettare tale offerta, ma Adela spinge il martiro ad accettare l’offerta del giovane Ortega. Intanto alla Villa, Prudencio comunica a Don Raimundo di voler lasciare la Villa.

Roberto capisce che Donna Francisca è una donna molto cattiva e decide che è meglio lasciare Puente Viejo con Maria e i bambini. Il cambio di atteggiamento di Roberto, insospettisce subito Don Raimundo che chiede a Mauricio di tenere l’uomo sott’occhio. Dopo aver scoperto che Elsa è stata derubata da Alvaro, Isaac decide di mettersi alla ricerca del dottore mentre Saul rivela al Sergente Cifuentes che sa chi è il responsabile della morte dei due Molero, ma gli chiede qualche giorno prima di riveragli quello che è successo.

Donna Francisca intuisce che Prudenco vuole lasciare la Villa e accetta di buon grado la decisione presa dal ragazzo. Poco più tardi, il giovane Ortega si reca da Matias e gli rivela che è lui che vuole acquistare la bottega di Fe. Matias è un pò titubante ma alla fine accetta l’offerta del ragazzo. Intanto Mauricio trova dei biglietti per Cuba acquistati da Roberto e lo rivela subito a Donna Francisca. Elsa, visti gli avvenimenti degli ultimi tempi, ha una crisi di nervi mentre Irene chiede ad Adela di aiutare Saul e Julieta a portare a termine il loro piano.

Dopo diverse ricerche, Isaac riesce a trovare Alvaro, che ormai ha già speso tutti i soldi di Elsa. Il dottore, però, rivela al carpentiere una sconvolgente notizia su Antolina: la donna, quando ha abortito era incinta solamente di tre mesi. Tale notizia, lascia Isaac senza parole, il quale capisce subito che il figlio, che aspettava Antolina, non era suo.

Donna Francisca scopre il piano di Roberto e decide di vendicarsi dell’uomo, così lo costringe a scrivere una lettera d’addio per Maria e poi gli offre una cioccolata avvelenata, che lo uccide all’istante. Mauricio, poi prende il corpo di Roberto e lo nasconde nelle segrete della Villa, mentre Maria, dopo aver letto, la lettera di addio del amico, crede che l’uomo sia partito ma non riesce a capire il motivo di una partenza così repentina.

Julieta e Saul rivelano a tutti che molto presto lasceranno Puente Viejo, mentre Prundencio inizia la sua nuova vita all’interno della bottega di Fe, assumendo Antonio Marchena. Le intenzioni del giovane Ortga non sono molto chiare, sembra, infatti, che voglia avviare un’attività che presta denaro.