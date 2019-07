Il Segreto, anticipazioni dal 29 luglio al 3 agosto: guai in vista per Fe

Nel paesino di Puente Viejo, dov’è ambienta la soap opera spagnola “Il Segreto”, ogni giorno succede qualcosa di nuovo che scuote la vita degli abitanti. Nelle prossime puntate, in onda da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto, su Canale 5 alle 15:30, in paese arriverà Faustino, un uomo che ha conosciuto Fe quando soggiornava in una casa per appuntamenti per scoprire la verità su Nazaria.

Ma prima di concentrarci su Fe e Faustino, cerchiamo di capire cosa succederà agli altri personaggi della soap opera in queste nuove puntate. Il dottor Alvaro ha accettato la proposta di rimanere a Puente Viejo e di lavorare come medico nel paese. Saputa la notizia, Dolores riferisce tutto ad Antolina, la quale, una volta rientrata a casa riferisce ad Isaac che tra il nuovo medico ed Elsa c’è una relazione. Intanto Julieta non riesce a superare quello che ha subito dai Molero e si chiude in un silenzio profondo, mentre Meliton, ignaro che i due uomini siano morti, continua la loro ricerca.

In paese arriva un forestiero, di nome Faustino, il quale chiede a tutti gli abianti notizie su Fe. La donna, non appena lo vede, si chiude dentro la sua bottega, spaventatissima. Intanto, alla Villa, Donna Francisca ha notato che Roberto, Maria e i bambini si comportano come se fossero una famiglia e cerca di mettere i bastoni tra le ruote ai due, mentre Fernando cerca di scoprire qualcosa sul passato del nuovo arrivato alla Villa.

Isaac ha paura di perdere Elsa per sempre, mentre Antolina cerca di convincere in tutti i modi Carmelo a togliere l’incarico di dottore ufficiale al dottor Alavaro, ma il sindaco non accetta la richiesta della donna. Intanto Donna Francisca chiede a Fernando di trovare un modo per allontanare Maria da Roberto.

Faustino cerca di scoprire dove si trovi Fe e inizia a fare domande anche a Mauricio. La donna spaventata, decide di trasferirsi per un po’ da Julieta e Saul. Intanto Roberto dichiara i suoi sentimenti a Maria, la quale, però, pensa ancora a Gonzalo e quindi rifiuta la corte dell’uomo, mentre Antolina, decisa più che mai a liberarsi del dottor Alvaro, lo accusa di essere responsabile di qeullo che le accaduto mesi prima, quando era incinta e ha dovuto abortire, perdendo così suo figlio.

Mauricio vuole capire a tutti i costi chi è Faustino, così mette alle strette Fe. La donna rivela al capomastro, che il forestiero è uno degli alleati di don Vicente, la casa per appuntamenti, dove ha soggiornato per un po’ di tempo, per scoprire chi fosse Nazaria. Si scoprirà che Faustino rivuole indietro i soldi che Fe, ha rubato quando è scappata dalla casa per appuntamenti. Intanto don Berengario inzia ad avere dei sensi di colpa per aver ucciso Lamberto per difendere Carmelo, il quale lo invita a stare calmo e gli assicura che nessuno troverà mai i corpi dei due uomini. Le cose per Julieta non si mettono affatto bene, la ragazza è sempre più in crisi e Saul, ignaro di tutto, non riesce a capire cosa sia successo alla sua amata.

Il dottor Alvaro decide di sistemare il dispensario e chiede ad Isaac di lavorare per lui. Il falegname, all’inizio, rifiuta l’offerta, ma poi Carmelo riesce a fargli cambiare idea. Intanto Antolina litiga con Isaac, perchè la donna teme che il lavoro al dispensario lo porti a stare troppo tempo con Elsa. Alla Villa, Fernando, cambia strategia per colpire Roberto e decide di organizzare una festa in suo onore. Il piano, però, finisce male, perchè il nuovo arrivato finisce per intrattenere tutti gli ospiti e fa anche un ballo romantico con Maria.

Faustino vuole i soldi da Fe e Mauricio, non può far altro che assecondare l’uomo. Intanto Isaac continua a sospettare del dottor Alvaro, e i suoi sospetti aumentano quando scopre una borsa piena di gioielli. Il Sergente Cifuentes, che si occupa dell’aggressione di Julieta, non è molto coinvinto del fatto che i Molero siano fuggiti, come hanno raccontato Carmelo e don Berengario e inizia ad investigare.