Il Segreto, anticipazioni dal 27 maggio al 2 giugno 2019

Le anticipazioni dal 27 maggio al 2 giugno 2019 de “Il Segreto” la soap amatissima da molti telespettatori e che va in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale 5, rivelano che Antolina continuerà ad avere la meglio su Isaac e lo metterà contro Consuelo e gli altri. L’ex ancella non permetterà al Guerrero di vedere Elsa mentre la storia dell’avvelenamento sarà sempre più evidente.

Raimundo intanto cerca di convincere Maria chiarendo su come la donna dovrà approcciarsi a Fernando ma visto che la Castaneda non gli presterà attenzione, si recherà dal Mesia per affrontarlo una volta per tutte. Severo festeggia dopo che la richiesta a Las Lagunas è stata accettata e Saul ha avvertito tutti sulla vendetta di Eustaquio Molero.

Severo allora chiede direttamente a Pilar di assumere altri uomini per controllare Las Lagunas ma soprattutto il comportamento pericoloso del Molero. Successivamente infatti, l’uomo arriverà a Puente Viejo per cercare Severo mentre le guardie non potranno fare a meno che arrestare Paco del Molino ed Onesimo per le fatture false della loro impresa di pompe funebri.

Isaac chiede all’amico Matias un incontro segreto con Elsa dopo che il dottor Zabaleta rivela che le analisi della Laguna non contengono tracce di veleno. Questo discolpa quindi Antolina ma Isaac vuole vederci chiaro e non può far altro che rivelare ad Elsa che l’ex ancella pensa che lei abbia fatto finta di stare male.

Maria intanto cerca di tenere buono Mesia fingendo di dire la verità e rivelandogli che i loro figli sono vivi. Severo e Molero si incontrano ma tra i due avverrà qualcosa di irreparabile e le cose prenderanno una brutta piega. Anche Julieta non si perde d’animo con il problema di Las Lagunas ma ammette altresì che la situazione è alquanto complicata.

Hipólito nel frattempo in Svizzera ha incontrato Gracia mentre Paco e Onésimo vengono aiutati da Dolores che si libera delle banconote false consegnandole alla clientela. Antolina cerca di convincere tutti della follia di Elsa mentre quest’ultima riesce a riprendersi e torna nuovamente a camminare.