Il Segreto, anticipazioni dal 27 gennaio al 1° febbraio: Elsa scopre chi è il padre del figlio di Antolina

Inizia una nuova settimana con nuove interresanti puntate della soap opera “Il Segreto”, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 16:20 su Canale 5 e con due appuntamenti speciali uno la domenica pomeriggio dopo “Una Vita” sempre su Canale 5 e un’altro il martedì sera su Rete 4 in prima serata alle 21:25.

La puntata di domenica pomeriggio riguarda in particolar modo tre personaggi arrivati da poco a Puente Viejo. Stiamo parlando di Elsa, Isaac e Antolina. La prima ha scoperto che la sua domestica aspetta un bambino e lo rivela al suo fidanzato. Questa notizia mette subito in allarme il falegname che sa benissimo che il bambino che aspetta Antolina, è suo e che dovrà assurmersi le sue responsabilità e di conseguenza dovrà rinunciare per sempre ad Elsa. Intanto Dolores continua a spronorare Tiburcio ad allenarsi incessantemente.

La nuova settimana si apre con Don Raimundo che si accorge che Donna Francisca, nell’ultima lettera che gli ha inviato ha lasciato intendere di essere in pericolo e che ha bisogno d’aiuto. Intanto Antolina ha scoperto che Elsa ha raccontato tutto a Isaac e se la prende con la sua signorina mentre Prudencio continua a far credere ad Julieta di aver trovato un testimone che gli racconti qualcosa sulla morte di Saul ma la donna non crede molto alla parole del marito.

Dopo aver saputo che Antolina aspetta un figlio, Isaac inizia a pensare a come gestire la nuova situazione mentre Carmelo decide di assumere degli uomini come scorta per sua moglie Adela, dopo aver scoperto che l’amica della donna è stata uccisa poco prima che arrivasse a Puente Viejo. Mauricio decide di aiutare Don Raimundo e gli procura un’auto per portarlo nell’ultimo posto dove ha incontraro Donna Francisca.

Julieta si accorge che Prudencio la sta ingannando quindi decide di sedurre Don Fernando per scoprire qualcosa sulla morte di Saul, ma il Mesia si accorge subito dello strano comportamento della ragazza e le chiede spiegazioni. Così Julieta, messa con le spalle al muro, confessa che sta indagando sulla morte di Saul, allora, Fernando decide di aiutarla ma in cambio lei dovrà ricompensarlo in qualche modo.

Don Raiumundo e Maurico arrivano nella casa dove si trovava Donna Francisca, ma l’abitazione risulta disabitata da parecchio tempo. Antolina rivela ad Isaac che vuole lasciare il paese e crescere da sola il bambino mentre Elsa vuole sapere chi è il padre della sua domestica così decide di parlare con Dolores e capisce che tutti in paese pensavano che prima o poi tra la sua domestica e Isaac sarebbe scoccato l’amore.

In paese un bambino fa scoppiare un petardo e gli uomini che seguono Adela, come scorta, iniziano a sparare all’impazzata così la donna decide di rinunciare alla scorta. Antolina confida a Marcela di voler lasciare Puente Viejo e partire per l’Argentina, ma la ragazza chiede all’amica di raccontare prima tutto ad Elsa di quello che è successo tra lei e Isaac. Il faleganme stanco delle continue bugie raccontate alla fidanzata, le rivela che è lui il padre del bambino che aspetta Antolina. Elsa sconvolta dalle parole del fidanzato scappa in camera sua. Rimasta senza scorta Adela è in pericolo, visto che un suo vecchio conoscente, Basilio Duran, la raggiunge e le punta una pistola contro.