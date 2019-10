Il Segreto, anticipazioni dal 26 ottobre al 2 novembre: Fernando e Maria Elena si sposano

“Il Segreto” è una delle soap opera di successo creata da Aurora Guerra, che racconta le storie e le avventure degli abitanti di Puente Viejo. La soap opera è in onda dal lunedì al venerdì alle 16:10 su Canale 5, il sabato e la domenica sempre su Canale 5 ma dopo le due nuove puntate della soap opera “Una Vita”. Scopriamo insieme cosa succederà nelle nuove puntate in onda da domenica 26 ottobre a sabato 2 novembre.

Severo è convinto che dietro il crollo del mercato del riso ci sia lo zampino di Donna Francisca, così decide di affrontare la donna. Tra i due scoppia una violenta lite che viene interrotta dall’arrivo di Don Raimundo, Mauricio e Carmelo che cercano di frenare gli animi. Intanto, Elsa è rinchiusa in carcere con l’accusa di adulterio e subisce le vessazioni di Rufina, sua compagna di cella. Si scoprirà che la donna è stata assoldata da Antolina per far del male ad Elsa.

La situazione di Severo è molto criticata, l’uomo, infatti, ha chiesto un prestito a Prudencio e a causa della caduta del prezzo del riso, non riesce in alcun modo a saldare il debito contratto. Severo è convinto, anche del fatto, che la Montenegro abbia comprato tantissimo riso e l’abbia nascosto nel suo magazzino per far fallire la sua azienza. La situazione in carcere per Elsa sta per peggiorare drasticamaente, infatti, Rufina picchia in modo brutale Elsa, la quale sembra in apparenza morta, ma il dottor Zabaleta riesce a salvare la ragazza e a farle riprendere i sensi.

Dopo aver saputo quello che è successo ad Elsa, in carcere, Isaac accusa Antolina, la quale, però, si dichiara innocente. Dopo il suo ritorno a Puente Viejo, Gracia capisce che vuole tornare a lavoro e non passare tutto il tempo a casa, così chiede a Carmelo se può riprendere il suo lavoro al municipio. Dolores, però, si oppone alla scelta della nuora di tornare al lavoro e le consiglia di occuparsi dell’educazione di Belen.

Fernando vuole chiedere a Maria Elena di diventare sua moglie ma non sa come fare, così chiede consiglio a Maria che lo invita ad aspettare. Il Mesia, però, decide di dichiarare il suo amore alla fidanzata, proprio davanti a Donna Francisca e Don Raimundo. La giovane accetta la proposta e i due decidono di sposarsi a Puente Viejo. Intanto dottor Zabaleta visita Elsa e scopre che la donna ha contratto una misteriosa malattia. Il Sergente Cifuentes rivela ad Isaac che Rufina è complice di Antolina. Saputo questo, il carpentiere affronta la moglie e i due finiscono per litigare davanti a tutti in piazza.

Isaac decide di passare al contrattacco con Antolina e decide di ricattare la moglie, se non ritirerà la denuncia fatta contro Elsa, lui rivelerà a tutti che ha ucciso Jesus. Maria Elena ha acquistato la tenuta “La Havana”, quella che un tempo era di Maria e Roberto. Prudencio vorrebbe chiedere i soldi del prestito a Severo, dato che Donna Francisca lo invita a farsi restituire i soldi prestati al Santacruz. La situazione per Prudencio, si complica ulteriormente, quando riceve una telefona di Saul che lo invita ad attendere ancora un po’ soldi che ha prestato a Severo.

Tra Onesimo e Meliton scoppia una sorte di “guerra” per il cuore di Saturna, la nuova pescivendola arrivata a Puente Viejo. Intanto Severo si incontra con un gruppo di artificieri per costruire una bomba. Maria Elena e Fernando, dopo l’acquisto de “La Havana”, i due decidono di trasferirsi per sempre a Puente Viejo anche dopo il matrimonio. Tale notizia non piace per niente a Donna Francisca. Intanto Prudencio decide di concedere una proroga a Severo per la restituzione del prestito, senza dir nulla alla Montenegro.