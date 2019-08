Il Segreto, anticipazioni dal 26 al 30 agosto: Alvaro ed Elsa si baciano. Fe è ancora viva

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano più avvincenti di mai dopo la pausa estiva per raccontarci cosa succederà nelle puntate in onda tra lunedì 26 e venerdì 30 agosto 2019. Mauricio porta Fe al dispensario dopo che questa è stata ferita gravemente da Faustino. Intanto il rapporto tra Isaac e Antolina è sempre più teso per via della gelosia di lei, inoltre la donna ha visto il marito parlare con uno sconosciuto e vuole sapere di chi si tratta. Mauricio dà la notizia che purtroppo Fe è morta. Meliton vorrebbe denunciare l’accaduto alle autorità, ma Mauricio si oppone dicendo di voler prima di tutto dare una degna sepoltura alla povera Fe.

Don Berengario e Carmelo concordano una versione comune su Lamberto e Eustaquio Molero da dare agli inquirenti. Saul non sa come comunicare a Julieta la tragica notizia della morte di Fe. La Uriarte continua infatti ad essere provata da ciò che ha dovuto subire per mano dei Molero. Elsa nota che Alvaro non sembra per niente dispiaciuto della morte di Fe, nonostante sia stato proprio lui a prestarle soccorso.

Subito dopo si scopre che Fe è in realtà ancora viva: Mauricio ha finto la morte della donna in accordo con Alvaro per permetterle di fuggire da Puente Viejo sana e salva. Il capomastro chiede anche l’aiuto di Raimundo che gli suggerisce di far partire Fe per l’America, dove si trovano già Prado e Rosario. Intanto anche agli altri amici di Fe viene detta la verità, in occasione della veglia funebre della donna.

Anticipazioni Il Segreto: Fe chiede a Mauricio di partire con lei

Elsa e Alvaro si baciano per la prima volta, mentre Antolina scopre che l’uomo con cui stava parlando il marito è un investigatore privato di nome Agapito. Per evitare di essere interrogato da Cifuentes, Berengario finge un malore. Francisca ordina a Fernando di tenere sotto controllo Roberto e Maria. Elsa confida a Marcela del bacio tra lei e Alvaro. Intanto Isaac arde di gelosia per la vicinanza della sua ex al dottore.

Carmelo non riesce a dormire e Adela tenta di capire cosa lo turba. Prudencio si reca a trovare Julieta. Maria riceve da parte di Gonzalo dei regali per i bambini ed una lettera in cui lui si dice ancora innamorata di lei. Roberto intanto di essere vicino a Maria in questo difficile momento, facendo infuriare ancora di più Fernando. Meliton è intenzionato a vincere il concorso come migliore Alguacil dell’anno. Fe si prepara a raggiungere Prado e Rosario in America, ma prima di andar via chiede a Mauricio se vuole partire con lei.

Elsa sorprende Alvaro ed Isaac litigare furiosamente, ma il medico racconta alla giovane una versione falsa di quanto successo realmente. Francisca vorrebbe offrire del denaro a Roberto, affinché lasci per sempre Maria e suoi figli. Meliton è sempre più severo nel lavoro. Intanto Irene e Adela propongono a Julieta di fare una passeggiata insieme.

Fe affida a Marcela e Matias la vendita del suo locale. Fernando e Francisca offrono del denaro a Roberto per lasciare per sempre Maria, ma lui chiede del tempo per pensarci. Matias consiglia ad Isaac di dimenticare Elsa, permettendole di rifarsi una vita. Fe dice a Mauricio che non ha alcuna intenzione di andarsene senza di lui. Berengario dice a Carmelo e Julieta che vuole rivelare la verità sulla morte dei Molero. Cosa succederà ora? Ricordiamo che Il Segreto va in onda da lunedì a venerdì su Canale 5 a partire dalle 15.30 circa.