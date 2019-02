Il Segreto, anticipazioni dal 24 febbraio al 1° marzo: Fulgencio vuole vendicarsi di Donna Francisca

Sta per iniziare una nuova settimana quindi nuove anticipazioni riguardanti gli abitanti di Puente Viejo e le loro storie. “Il Segreto”, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 16:30 su Canale 5, più due puntate speciali: una in onda la domenica pomeriggio dopo “Una Vita” su Canale 5 e l’altra martedì sera prima serata su Rete 4 alle 21:25.

Nella puntata di domenica pomeriggio, Elsa, stanca di quello che sta passando a causa di Antolina, tenta di smascherare la donna, infatti, riesce a far udire a Marcela e Consuelo le brutte parole che la sua ex domestica pensa di lei. Le due donne, dopo aver sentito Antolina parlare male di Elsa, rimangono sconvolte. Alla Villa, Julieta mette Prudencio in guardia da Fernando Mesia, insinuando che quest’ultimo possa aver scoperto i suoi imbrogli. Intanto la guardia civile trova il corpo di Basilio e Meliton chiede spiegazioni a Severo e Carmelo. In clinica, Fulgencio vuole liberarsi una volta per tutte di Donna Francisca e Don Raimundo ma Fernando Mesia si oppone all’uomo.

Viste le reazioni di Consuelo e Marcela, Antolina cerca di scusarsi in qualche modo ma la locandiera non crede molto alle sue scuse mentre Consuelo aiuta Elsa ad incontrarsi con Isaac in un posto isolato. Adela sta per essere dimessa dall’ospedale, ma il dottor Iglesias le riferisce che potrebbe morire da un momento all’altro per alcune schegge della pallottola rimaste incastrate nel suo cervello. Intanto Marcela rivela ad Antolina quello che pensa del suo matrimonio con Isaac.

Durante l’incontro con Isaac, Elsa scopre che l’uomo sa come è morta sua madre e questo insinua in lei un dubbio nei confronti di Antolina, infatti, la ragazza crede che la sua ex domestica abbia avuto una relazione con suo fratello Jesus per sapere queste cose. Cos’, dopo l’incontro con Isaac ritorna alla locanda e ne parla con Consuelo. Alla locanda, arriva Amancio, il padre di Elsa che lei credeva fosse morto.

Dopo aver saputo dal dottor Iglesias, le sue condizioni di salute, Adela chiede al medico di non dire nulla a Carmelo mentre Donna Magdalena scompare nel nulla da Puente Viejo e don Berengario inizia a preoccuparsi per la donna. Intanto Julieta chiede a Saul di rimanere in paese per capire che fine hanno fatto sia Donna Francisca che Don Raimundo.

Antolina, pur di far un dispetto ad Elsa, riferisce ad Amacio che le molto presto sposerà Isaac. Tale notizia lascia il padre di Elsa senza parole e dopo aver riflettuto a lungo, decide di chiedere alla figlia di lasciare il paese con lui e di tornare a casa, visto che tra lei e Isaac non ci potrà mai essere un futuro.

Alla clinica, Fernando Mesia riesce a fermare Fulgencio prima che faccia del male sia a Donna Francisca che a Don Raimundo, ma il medico è deciso più che mai a portare a termine la sua vendetta contro la matrona di Puente Viejo. Intanto in paese cresce la preoccupazione per Donna Magdalena che è sparita nel nulla e senza dare nesuna notizia di sè.