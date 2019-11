Il Segreto, anticipazioni dal 24 al 29 novembre: Adela muore. L’operazione di Elsa va bene

Il paese di Puente Viejo sarà sconvolto da un’ennesima tragedia che scovolgerà per sempre la vita di Carmelo. Come per la soap opera “Una Vita”, anche per “Il Segreto” sarà sospeso l’appuntamento del sabato pomeriggio. Scopriamo insieme cosa succederà nelle nuove puntate in onda da domenica 24 novembre a venerdì 29 novembre, su Canale 5, alle 16:10, che avranno come protagonisti assoluti Donna Francisca, da una parte, e dall’altra Severo e Carmelo.

Tra Lola e Prudencio sta nascendo qualcosa, dopo che quest’ultimo le ha dato un bacio ma questa situazione non può andare oltre, visto che la ragazza ha stipulato un patto con Donna Francisca. La ragazza teme che un possibile coinvolgimento con l’Ortega potrebbe farle saltare la copertura. Intanto Prudencio concede ad Isaac i soldi necessari che servono all’operazione di Elsa.

Don Raimundo rivela a Severo che Donna Francisca ha rubato una sua impronta digitale dal registro della guarda civile e teme che la donna possa portare avanti il suo piano di vendetta contro il Santacruz. Intanto Maria, dopo aver scoperto, che ha perso l’uso delle gambe è sempre più amareggiata e teme che non potrà più occuparsi dei suoi figli in futuro.

Mauricio decide di non portare a termine il piano di vendetta di Donna Francisca, fino a quando non sarà dimostrato che Severo è il vero colpevole di quello che è accaduto durante il matrimonio di Fernando e Maria Elena. La Montenegro, allora, decide che è arrivato il momento di passare al piano B e decide di organizzare l’omicidio di Adela e Irene.

E’ arrivato il giorno dell’operazione di Elsa e tutto va per il verso giusto. Antolina, rimasta in paese, alloggia alla locanda e si finge contenta per la riuscita dell’operazione della sua rivale. Intanto Fernando rivela a Maria che ha trovato un luminare che potrebbe aiutarla a tornare a camminare grazie a una terapia.

Dopo le parole di Fernando, Maria si sente un po’ meglio e parla con don Berengario della possibilità di riacquistare l’uso delle gambe. Intanto Mauricio, per l’ennesima volta, si rifiuta di obbedire agli ordini di Donna Francisca, e decide di non sabotare l’auto su cui viaggiano Irene e Adela.

Elsa si trova ancora ricoverata in ospedale e le sue condizioni sembrano stabili e Isaac è al suo fianco che aspetta il suo risveglio. Intanto Marcela accompagna Carmelito, alla Villa, per partecipare a una piccola festa insieme a Esperanza, Beltran e Camelia, mentre Irene e Adela stanno viaggiano a bordo di un automobile. Le due donne, purtroppo, vengono coinvolte in un terribile incidente, dove quest’ultima, purtroppo, perde la vita, mentre la scrittice rimane illesa.

Dopo aver saputo dell’incidente, Severo si preoccupa subito per il figlio che credeva in compagnia di Irene, ma il piccolo è alla Villa. Intanto Mauricio si agita molto per quello che è successo ad Adela ed Irene e rivela a Don Raimundo che è strano quello che è successo all’automobile delle due donne e che lui non n’è il responsabile.

Tutto il paese di Puente Viejo è sotto shock per la terribile morte di Adela e tutti cercano di stare vicino a Carmelo, per aiutarlo, in questo difficile momento. Il sindaco, però, vuole scoprire cosa sia successo all’automobile su cui viaggiva la moglie e chiede a un meccanico di controllare la vettura.