Il Segreto, anticipazioni dal 24 al 29 marzo: Donna Francisca è ancora viva?

Le nuove trame delle puntate de "Il Segreto" in onda dal 24 marzo al 29 marzo sono ricche di colpi di scena. La soap opera spagnola ambientata nel paesino di Puente Viejo è diventata l'appuntamento fisso nel pomeriggio di Canale 5, insieme a "Una Vita" e "Beautiful".

Gonzalo, dopo aver ucciso Donna Francisca, con la complicità di Don Fernando cerca di far credere a tutti che la donna sia morta nel sonno. La notizia della scomparsa prematura della Montenegro, arriva alle orecchie di tutti i paesani, che nonostante le cattiverie subite dalla donna, decidono di omaggiarla, facendole visita alla Villa. Mentre Donna Francisca veniva uccisa, il matrimonio tra Isaac e Antolina veniva celebrato, ma l’entrata di Elsa in chiesa, che ha interrotto per un momento la cerimonia ha scosso il falegname che si è reso conto di aver perso per semrpe l’amore della sua vita.

La morte di Francisca Montengro fa insospettire Julieta, la quale pensa che la donna non sia morta per cause naturali, visto che una domestica ha udito il rumore di uno sparo provenire proprio dall’ufficio della Signora. Julieta parla dei suoi sospetti a Saul, i due però decidono che per il momento è meglio stare zitti, così decidono di chiedere a Don Raimundo il permesso di vedere il feretro della donna, ma l’uomo si rifiuta.

Alla veglia funebre in onore di Donna Francisca, si presenta anche Gonzalo, il quale finge di non sapere che la donna sia morte e la accusa della morte di Beltran ed Esperanza, avvenuta a causa di un incendio che si è propagato nella loro casa a Cuba, dove viveva con Maria. Intanto Isaac si rifuta di fare l’amore con Antolina, la prima notte di nozze così il matrimonio non viene consumato. Mentre Meliton trova Amancio, incoscente dopo l’incidente con il cavallo che lo stava portando a Puente Viejo.

Julieta e Saul sempre più convinti che la morte di Donna Francisca non sia avvenuta per cause naturali, chiedono insistentemente a Don Raimundo il permesso di vedere il corpo della donna. L’uomo concede loro il permesso e i due ragazzi rimangono senza parole nel vedere la Montenegro all’interno della bara. Ma un flashback farà vedere che il decesso della Montenegro era solamente una messa in scena… quale sarà la ragione?

Elsa viene a conoscenza che suo padre è in gravi condizioni di salute, così chiede a Matias e Marcela, il permesso per portarlo alla locanda, dove lei insieme a Consuelo si prenderanno cura dell’uomo. Intanto Antolina riferisce ad Isaac che quando sarà il momento di partorire si recherà d’amica per qualche giorno. Intanto, alla Villa, Don Fernando è molto agitato, visto che ha dovuto mentire per coprire Gonzalo.

Tra Elsa e Consuelo è nata una buona amicizia, e quest’ultima consiglia alla ragazza di capire per quale motivo suo padre stava facendo ritorno a Puente Viejo. Intanto, alla Villa, Gonzalo fa visita a Don Fernando, ma l’incontro viene scoperto da Prudencio, il quale inizia a sospettare dei due uomini. Nel frattempo, Severo, con l’aiuto di Adela, racconta ad Irene della loro situazione economica, infatti, l’uomo ha perso tutte le sue imprese e quindi vivranno in ristrettezze economiche, ma la giornalista, al posto di prendersela con il marito per le bugie raccontate fino a quel momento, gli dice che per lei l’importante è stare insieme.

In paese, Gracia, inizia a sospettare della strana complicità che si è creata tra Tiburcio e Catalina, e teme che tra i due possa nascere qualcosa di peccaminoso. Intanto, alla Villa, Saul, scopre che Don Raimundo non ha dormito nella sua stanza e ne parla Julieta. I due ragazzi, iniziano a porsi qualche domanda in merito alla situazione he si sta creando.