Il Segreto, anticipazioni dal 23 al 27 dicembre: Antolina ed Isaac allo scontro finale

Il Segreto andrà in onda anche durante la settimana di Natale, eccetto il 22, 25 e 26 dicembre. Secondo le anticipazioni della telenovela, Lola e Prudencio avranno modo di parlare. La Mendana dirà al fidanzato di non fidarsi dell’uomo che gli ha chiesto di concedergli un prestito, in quanto dietro tutto ciò c’è Francisca Montenegro.

Lola, come ha già deciso in precedenza, non avrà più intenzione di sottostare alle regole e agli ordini della Montenegro. Anche senza il suo aiuto, Francisca continuerà comunque a macchinare il suo piano contro Prudencio, colpevole di non averla sostenuta nella sua personale vendetta contro Severo Santacruz. Nelle puntate settimanali de Il Segreto inoltre, Onesimo tornerà dalla Germania.

Irene e Raimundo si confronteranno in merito agli ultimi avvenimenti che hanno rovinato la vita a Maria e fatto morire la moglie del Mesia. L’Ulloa crede che Fernando, almeno in questa occasione, sia innocente. La Campuzano darà ragione a Raimundo e i due si accorderanno per proseguire con le loro indagini, volti a scoprire il vero colpevole. Ci riusciranno?

Proseguendo con le anticipazioni della soap, Dori sottoporrà Maria a cure dolorosissime, certa di farla tornare a camminare. L’infermiera però, sembra avere un particolare feeling con Fernando. Tra i due ci sarà un accordo segreto? Nel frattempo, il buon Mauricio si riprenderà dalla ferita che lo ha quasi ucciso.

Francisca, oltre a vendicarsi di Prudencio, vorrà farla pagare anche a Carmelo. La matrona di Puente Viejo pregherà il Godoy di non rivelare a nessuno che è stato il Leal a sparargli. Infine, Antolina chiederà un appuntamento ad Isaac nei pressi di un dirupo. La Ramos vuole sbarazzarsi per sempre del marito, ora che ha scoperto che l’uomo e la sua odiata rivale Elsa si amano alla luce del sole. Come svelano le anticipazioni de Il Segreto, l’incontro avrà un esito impietoso.