Il Segreto, anticipazioni dal 20 al 26 ottobre: Elsa viene arrestata. Fernando Mesia torna a Puente Viejo

Nuova settimana quindi nuove fresche anticipazioni che riguardano le avventure degli abitanti di Puente Viejo, protagonisti della soa opera spagnola “Il Segreto”, in onda tutti i giorni dal lunedì alla domenica su Canale 5, dopo le nuove puntate di “Una Vita”. Scopriamo insieme cosa succederà nelle nuove puntate in onda da domenica 20 ottobre a sabato 26 ottobre.

Durante la prima riunione della fondazione delle donne, Donna Francisca si presenta a sorpresa, spiazzando tutti i presenti, comprese Adela ed Irene. Le parole della Montenegro lasciano tutti senza parole, comprese Marcela e Consuelo che finiscono per ascoltare con molto interesse la donna.

Severo nasconde a tutti la sua condizione economica e anche il fatto di aver chiesto un prestito a Prudencio per iniziare i lavori nelle risaie. Il rapporto tra lui e Carmelo si inclinano per questi motivi, ma il problema più grande per il Santacruz è che non ha ancora restituito nessun soldo all’Ortega.

Finalmente Gracia fa ritorno a Puente Viejo, Dolores ignara del fatto, quando vede una bambina neonata, non sapendo che è sua nipote, inizia ad insultare la piccola proprio davanti a Marcela e Consuelo. Intanto, alla Villa, Donna Francisca consegna a Maria una lettera di Roberto, ovviamente falsa, dove l’uomo le spiega tutti i motivi della sua partenza improvvisa da Puente Viejo. Maria lascia la Villa e si reca in paese, dove incontra Fernando Mesia, il quale, però, non è da solo, infatti, è in compagnia di una ragazza. La ragazza in questione è la sua nuova fidanzata, Maria Elena Casado de Brey, una ragazza molto ricca.

Alla bottega di Prudencio, si presenta Pablo Armero, un usuraio, il quale chiede al giovane Ortega di comportarsi secondo le sue regole, altrimenti avrà dei guai seri. Alla Villa, Donna Francisca scopre che Fernando Mesia è tornato in paese e teme che l’uomo abbia in mente qualcosa di pericoloso per vendicarsi di lei, ma l’uomo rivela alla Montenegro che è cambiato grazie all’amore di Maria Elena.

Dopo la partenza di Antolina, Elsa ed Isaac vanno a vivere insieme, ma il loro momento di felicità viene presto interrotto dal arrivo del Sergente Cifuentes, il quale arresta la Laguna con l’accusa di adulterio. In cella Elsa subisce le cattiverie di Rufina, mentre Isaac cerca un modo per far uscire la sua amata di prigione con l’aiuto di Matias

Fernando e Maria Elena vanno a vivere alla Vilal di Donna Francisca e instaurano subito un bel rapporto con Esperanza e Beltran. Il Mesia, poi, rivela a Maria che vorrebbe chiedere alla sua fidanzata di sposarlo ma ha paura di un rifiuto da parte della ragazza, a causa degli errori che ha commesso in passato.

In paese arriva Araceli Povedano, una femmistia che interviene a una riunione della fondazione delle donne e colpisce subito con le sue parole Adela e Irene. Severo ha come l’impressione che dietro ai suoi problemi economici ci sia lo zampino di Donna Francisca, ma nessuno dei suoi amici gli crede. Intanto Gracia e Hipolito sono stanchi delle intromissioni di Dolores nell’educazione di Belen e cercano un modo per risolvere la situazione.