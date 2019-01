Il Segreto, anticipazioni dal 20 al 25 gennaio: Antolina aspetta un figlio da Isaac

La soap opera spagnola “Il Segreto”, anche per questa settimana andrà in onda da domenica a venerdì alle 16:10 su Canale 5, con una puntata speciale martedì sera in prima serata su Rete 4 alle 21:25. Le nuove anticipazioni rigurdano molto da vicino i nuovi arrivati a Puente Viejo: Antolina, Elsa e Isaac, le cose per questi tre personaggi stanno per complicarsi, visto che la domestica della Laguna aspetta un bambino proprio dal falegname.

La situazione tra Elsa e Antolina inizia complicarsi un po’, quando Marcela fa presente alla Laguna che la sua domestica sta soffrendo per amore e così lei le chiede se prova o è successo qualcosa tra lei e Isaac. Intanto Don Raimundo chiede a Julieta se si è accorta dei vuoti di meoria di Fernando. Grazie all’aiuto di Irene, Adela scopre che una sua amica Leticia ha ricevuto gli stessi messaggi anomini che ha ricevuto lei e quando vede che la sua amica non si presenta all’appuntamento stabilito, inizia a preoccuparsi per la situazione in cui si trova. Hipolito e Onesimo, invece, iniziano ad avere qualche problema per installare la radio in paese.

Tra Elsa e Antolina le cose non vanno per niente bene e la situazione si complica ancora di più quando Elsa insinua che tra Antolina e Isaac ci sia qualcosa, ma la Laguna voleva solo capire in che rapporti erano i due. Grazie all’aiuto di Matias, Isaac evita il servizio militare mentre Marcela, durante i festeggiamenti vede che Elsa è molto gentile verso Antolina, al contrario di quello che la domestica le aveva raccontato sul conto della sua signorina. Elsa, poi, scoprirà che la sua domestica è in dolce attesa mentre Prudencio si arrabbierà molto con Julieta, quando scoprirà che Fernando le ha regalato un profumo.

Dopo aver saputo che l’amica Leticia è stata aggredita prima di salire sul treno per Puente Viejo, Adela inizia a preoccuparsi per le minacce ricevute così Carmelo decide di assumere una scorta per difendere la moglie. Don Raimundo, intanto, leggendo una lettere di Donna Francisca, intuisce che la moglie è in pericolo di vita.

Antolina rivela ad Elsa di aspettare un bambino e questa situazione potrebbe crearle non pochi problemi in futuro visto che nessun uomo potrebbe avvicinarsi a lei, visto che è rimasta incinta di un altro. Più tardi, Elsa incontra Isaac e gli rivela che Antolina aspetta un bambino, la notizia fa rimanere il falegname per un attimo senza parole ma poi facendo finta di nulla rivela alla fidanzata del nuovo lavoro ottenuto a La Puebla.

Alla Villa, Prudencio rivela Julieta di aver trovato una pista utile per rintracciare chi ha ucciso Saul. I due si presentano all’appunttamento con un misterioso testimone, il quale però non si presenta e Julieta inizia a sospettare del marito. Rileggendo le lettere di Donna Francisca, Don Raimundo nota che in ciascuna frase ci sono le iniziali che compongolo il nome di Maria, così’ con l’aiuto di Mauricio cercano di rintracciare la casa, dove per l’ultima volta ha visto la moglie. Intanto Adela non è molto convinta di vivere constatemente sotto sorveglianza.

Dopo aver saputo che Elsa ha raccontato tutto a Isaac, Antolina si arrabbia con la sua signorina, l’uomo, infatti, è consapevole del fatto che il bimbo che aspetta la domestica sia suo ma non sa come affrontare la situazione con la fidanzata. Intanto, alla Villa, Julieta accusa Prudencio di averla ingannata sul misterioso testimone e decide di sedurre Fernando per scoprire qualcosa sull’omicidio di Saul e trovare un modo per vendicare il suo amato.