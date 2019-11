Il Segreto, anticipazioni dal 2 all’8 dicembre: Antolina tenta di uccidere Elsa e Isaac

Gli spoiler delle puntate da lunedì 2 dicembre a domenica 8 dicembre 2019 della soap opera spagnole “Il Segreto” rivelano che l’orgoglioso, colto, galante e raffinato locandiere di Puente Viejo sarà in ansia per le ciò che potrebbe fare ancora Carmelo contro la Montenegro e la sua famgilia, quindi ordinerà l’allontanamento di Maria e Fernando, che troveranno un rifugio tranquillo nella città di La Habana.

Nel frattempo la situazione della Laguna migliorerà, infatti la giovane donna si risveglierà, ma i medici rimangono ancora cauti dallo sciogliere la prognosi nei suoi riguardi, quindi la donna sarà sottoposta ad ulteriori accertamenti e trattamenti. Donna Francisca dopo l’agguato di Carmelo, farà ritorno nella sua lussuosa residenza, dove farà un’amara scoperta: Maria ha lasciato la dimora.

Antolina prova ad uccidere Elsa e Isaac

Lola troverà nuove bugie per allontanarsi e raggiungere la dark lady, pronta con nuovi ordini. Nel frattempo Dolores cercherà di evitare in tutti i modi la baronessa, dopo che ha scoperto una sconvolgente verità nei suoi riguardi, cioè quella che la donna è in realtà la madre, e non la nonna, del bambino che Dolores voleva far incontrare a Belen.

Elsa sarà dimessa dall’ospedale, ma non tutti saranno lieti della notizia, infatti Antolina non prenderà bene la cosa. Per proteggere i suoi figli dalla furia omicida di Carmelo, Maria allontanerà anche i suoi figli da Puente Viejo, mandandoli a studiare in un collegio molto lontano dai pericoli che ormai la loro città comporta non solo per loro ma per l’intera famiglia.

Elsa apprenderà della morte di Adela e del ferimento di Irene da Antolina, una notizia che neanche a dirlo sconvolgerà la donna. Nel frattempo Raimundo e Irene cercano di arginare i piani di vendetta e la guerra che si è scatenata tra Severo, Carmelo e donna Francisca. La dark lady sembra non prenderà bene la decisione di Maria di lasciare la città.

La vendetta di Antolina sta per essere portata a compimento, infatti la perfida donna confezionerà un ordigno esplosivo rudimentale, con il preciso intento di far esplodere la casa di Elsa e di Isaac. Intanto, Raimundo e Irene nutriranno forti dubbi su Fernando, che in realtà è l’unica persona a trarre vantaggio dalle ultime vicende che hanno colpito la famiglia, rientrando così nelle grazie di Maria.

Per Maria arriveranno giorni molto duri, poiché la donna apprenderà che rimarrà per sempre paralizzata. Nulla di ciò che le fu detto dal dottor Carrillo corrisponderà quindi a verità. Continuate a seguire le puntate de Il Segreto, tutti i giorni dal lunedì alla domenica – sabato escluso – alle 16,10 su Canale 5.