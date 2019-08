Il Segreto, anticipazioni dal 2 al 6 settembre: Fe lascia Puente Viejo

Dopo la pausa estiva, dalla scorsa settimana, sono tornate in onda le avventure e le vicende degli abitanti del piccolo paesino spagnolo di Puente Viejo, protagonisti della soap opera “Il Segreto”. La soap opera in onda dal lunedì al venerdì alle 15:30 su Canale 5. In questa settimana, un personaggio molto importante, deciderà di lasciare per sempre Puente Viejo per salvarsi la vita.

Don Berengario, dopo quello che è successo con i Molero, sta vivendo dei momenti veramente difficili, ma ha deciso di non raccontare nulla di quello che è successo ad Eustaquio e a Lamberto. Il sarcedote promette ad Julieta e a Carmelo che terrà per sempre custodito il loro segreto. Intanto il dottor Alvaro racconta ad Elsa, che la sua ex fidanzata Chiara è morta suicida, ma i suoi genitori non hanno mai rivelato a nessuno le cause del decesso della ragazza, così da poterla seppellire in cimitero. Elsa crede alle parole del medico, non ascoltando, invece, le parole di Isaac che sta investigando sul medico.

Donna Francisca offre dei soldi a Roberto, affinchè lasci il paese, ma l’uomo decide di comprare la banca della Montenegro e racconta a Maria, che la sua matrigna e il suo ex marito hanno cercato di offrigli dei soldi per lasciare il paese. Maria rimane sconvolta dalle parole di Roberto mentre Mauricio decide di non partire con Fe ma non sa come dire alla sua amata che rimarrà a Puente Viejo.

Antolina vuole che il suo matrimonio con Isaac funzioni e chiede al marito di impegnarsi in ciò, ma lui pensa ancora ad Elsa. Intanto Adela e Severo chiedono a Carmelo di raccontargli quello che lo sta turbando, in questi giorni, mentre Saul chiede aiuto a Prudencio per capire cosa stia succedendo ad Julieta visto che continua a comportarsi in maniera molto strana. Raimundo chiede a Donna Francisca un aiuto per Fe, affinchè, la ragazza possa lasciare il paese ma la donna si rifiuta di aiutare la sua ex domestica.

Antolina, dopo l’ennesimo rifiuto da parte di Isaac, affronta il dottor Alvaro e gli rivela che conosce il suo segreto mentre Carmelo racconta ad Adela, Severo ed Irene, quello che è successo con i Molero e il coinvolgimento di don Berengario nell’intera faccenda. Severo, allora, dice all’amico che potrà sempre contare su di lui. Dopo aver saputo che Donna Francisca non vuole aiutare Fe a lasciare Puente Viejo, Mauricio parla con la Montenegro e le rivela che se lei aiuterà Fe a lasciare il apese, lui rimarrà al suo servizio. Raimundo, poco più tardi, scopre che Donna Francisca ha offerto del denaro a Roberto e si arrabbia moltissimo con lei. Alla bottega di Fe, tutti i suoi amici sono riuniti per darle un ultimo saluto, dopo aver saputo della messa in scena legata alla sua morte.

Elsa rivela a Consuelo di non provare nulla per Alvaro, però, non esclude l’idea che in futuro tra i due possa nascere qualcosa. Intanto alla Villa, Purdencio rivela a Donna Francisca che tra poco lascerà la Villa, mentre don Berengario, durante il sacramento della confessione, racconta a don Anselmo quello che è successo ai Molero, ma il sarcedote sapeva già tutto.

E’ giunto il momento per Fe, di lasciare Puente Viejo. Tra lei e Mauricio l’addio è molto triste mentre al dispensario, alcuni brutti ceffi fanno visita al dottor Alvaro e gli ricordano che tra loro gli affari non sono ancora conclusi. Antolina assiste all’intera scena e poi affronta il medico, dicendogli che ha scoperto il suo segreto: l’uomo è un cacciatore di dote. Saul ascolta, per caso, la conversazione tra don Berengario e Julieta e capisce che è successo qualcosa, mentre il dottor Alvaro offre ad Elsa uno stipendio per il suo lavoro, ma la ragazza rifiuta. Intanto, alla Villa, Donna Francisca teme che Maria possa lasciare il paese con Roberto, dopo l’insuccesso ottenuto dal piano ideato insieme a Fernando.