Il Segreto, anticipazioni dal 2 al 6 novembre: Francisca e Isabel meditano vendetta contro Eulalia Castro

In questa nuova settimana, scopriremo cosa succederà al triangolo amoroso che si è creato tra Adolfo, Rosa e Marta mentre Donna Francisca scoprirà che dietro a tutto quello che le è successo, in questo ultimo periodo, è opera di Eulalia Castro. Ecco in anteprima le trame delle nuove puntate de “Il Segreto”, in onda dal lunedì 2 a sabato 7 novembre, su Canale 5 alle 16:20.

Dopo uno scontro a fuoco, Adolfo rimane coinvolto e viene operato d’urgenza in ospedale, dove la Marchesa si rende disponibile a donare il sangue per il figlio, al posto di Tomas. Adolfo è fuori pericolo, così il Capitano Huertas fa visita a La Habana per arrestare Juan Montalvo. Rosa scopre di essere incinta e decide che è arrivato il momento di sposarsi con Adolfo e chiede alla sorella Marta di lasciare Puente Viejo. Intanto Don Ignacio scopre la lieta notizia.

Don Ignacio scopre che Rosa è incinta così convoca le due figlie per parlare con loro e decide che Rosa deve sposarsi al più resto con Adolfo, mentre la situazione alla fabbrica è sempre più critica. Juan Montalvo viene accusato di omicidio ma Adolfo testimonia a favore dell’amico che viene rilasciato. Don Raimundo riesce a scappare dal luogo in cui era tenuto prigioniero mentre Adolfo scopre che presto diventerà padre.

Tra Marcela e Matias sembra essere tornato il sereno, ma quest’ultimo è preoccupato per suo nonno Raimundo, che da molto tempo non da più notizie di lui. Intanto a casa Mirañar si cerca di far tornare la memoria a Tiburcio, che per alcuni giorni era scomparso dal paese. Intanto, Pablo, dopo aver rivelato a Don Ignacio che sua madre è in paese da una settimana, decide di organizzare una merenda alla Villa per presentarla a tutti quanti. Il rapporto tra don Filiberto e Mauricio è sempre più teso e il Capitano Huertas mette in guardia il Sindaco, mentre Donna Isabel teme che Donna Francisca stia tramando qualcosa contro di lei e decide di entrare di nascosto nei suoi alloggi, ma qualcosa va storto

Donna Francisca è proprio lì ad aspettare la Marchesa e le due donne si confrontano su quello che gli è successo nell’ultimo periodo e arrivano alla conclusione che dietro a tutto c’è lo zampino di Eulalia Castro e questo spinge le due donne ad allearsi. Alla Villa, arriva la madre di Pablo, ma il clima è molto freddo, mentre Adolfo cerca di riavvicinarsi a Marta, nonostante la gravidanza di Rosa, ma lei lo allontana e la stessa cosa succederà a Tomas, quando rivelerà a Marcela di amarla ancora.

Dopo aver scoperto della gravidanza di Rosa e dell’imminente matrimonio tra la sorella e Adolfo, Marta decide di lasciare il paese e tornare a Bilbao. Anche Juan Montalvo lascia il paese per aiutare la guardia civile ad arrestare i veri responsabili dello scontro a fuoco, avvenuto in una bisca. Il giornalista Alberto Santos, torna a Bilbao, dopo aver trovato delle prove contro Don Ignacio e Urrutia. La scomparsa di Tiburcio, per qualche giorno da Puente Viejo, ha dei risvolti, non proprio positivi, visto che in paese arriva una donna che dichiara di essere l’amante dell’uomo, il quale non ricorda ancora nulla. Intanto Donna Francisca e Donna Isabel si preparano ad eliminare Eulalia Castro.