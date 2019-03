Il Segreto anticipazioni dal 18 al 24 marzo, Gonzalo torna e uccide Francisca

Le anticipazioni de Il Segreto della settimana dal 18 al 24 marzo sono piene di colpi di scena. Ne vedremo di cotte e crude, come il ritorno di Gonzalo. L’uomo commetterà un crudele delitto mettendo fine alla vita di Donna Francisca. Il dramma si consumerà proprio nel giorno delle nozze di Isaac e Antolina. Elsa tenterà di interromepre la cerimonia, ci riuscirà?

Fernando ucciderà Fulgencio dopo aver liberato Raimundo e Donna Francisca. Quest’ultima verserà in uno stato catatonico per via delle brutali sofferenze subite. Tuttavia, Raimundo annuncerà che la sua amata si riprenderà al più presto.

Consuelo attaccherà Antolina e le dirà di non credere al suo tentato suicidio. La nonna di Julieta sarà più che convinta che l’ex ancella abbia inscenato il tutto solo per rovinare la vita ad Elsa e Isaac. Una volta terminata la discussione, Antolina andrà a sfogarsi con il suo promesso sposo e lo inviterà a tagliare la Laguna dalla sua vita. Elsa, intanto, escogiterà un piano per smascherare la sua ex ancella. Grazie al padre, Don Amancio, verranno alla luce delle prove sconvolgenti! In pratica, l’uomo scoverà delle lettere che testimoniano il coinvolgimento della ragazza nell’attentato alle nozze di Isaac ed Elsa. Ma durante il tragitto di ritorno a Puente Viejo, l’uomo perderà coscienza.

Gonzalo ammazza Francisca

Prudencio si chiarirà con Saul e gli prometterà di testimoniare in suo favore. Grazie anche a Fernando, il giovane Ortega non finirà dietro le sbarre e potrà finalmente stare con la sua amata Julieta. Intanto, si avvicinerà il giorno delle nozze di Antolina. Elsa deciderà di interromepre la cerimonia per dire al suo amato di stare con lei. Purtroppo arriverà troppo tardi!

Mentre tutti saranno alle nozze di Antolina, Donna Francisca riceverà l’inaspettata visita di Gonzalo. Quest’ultimo la ucciderà con due colpi di pistola. La notizia della morte della Montenegro sconvoglerà tutti gli abitanti della Casona, specialmente Raimundo. Quest’ultimo, disperato e addolorato, terrà la bara chiusa.