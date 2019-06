Il Segreto, anticipazioni dal 17 al 23 giugno 2019: il ritorno di donna Francisca

Le anticipazioni dal 17 al 23 giugno 2019 de “Il Segreto” la soap amatissima da molti telespettatori e che va in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale 5 rivelano che Alfonso ed Emilia, finalmente liberi dal rapimento, raccontano a Matias che il ragazzo non può abbandonare Puente Viejo assieme a loro.

Nel frattempo Maria dichiara che Gonzalo non fa più parte della sua vita e che il loro matrimonio purtroppo è naufragato. Esperanza e Beltran però arriveranno presto a Puente Viejo. Mesia, venuto a conoscenza del complotto di donna Francisca nei suoi confronti, si sente tradito e non sa come porsi davanti agli abitanti. Maria e Raimundo intanto non sanno come annunciare che la dark lady di Puente Viejo è ancora viva.

Francisca infatti si presenta in città consapevole oltretutto di ciò che riuscirà a provocare soprattutto nei confronti di Severo e Carmelo. Intanto Elsa cerca di avvicinare Isaac per poter parlare e finalmente chiarire tutto con lui. Antolina però dissuade in tutti i modi il marito a recarsi all’appuntamento della Laguna ma il Guerrero non sente ragioni.

Julieta nel frattempo rivela a Consuelo che, da un po’ di tempo, si sente seguita da qualcuno e ha molto timore di questo. Solamente qualche giorno più tardi però, la Uriarte troverà il suo abito da sposa distrutto e crede che sia stata la stessa persona che ha rovinato il suo scialle il giorno prima. A suo avviso potrebbe essere stato Prudencio.

Maria intanto riceve una telefonata molto inquietante che l’avvisa che l’auto in cui viaggiavano i suoi figli ha avuto un incidente e di loro si sono perse le tracce. Isaac ragginge la Laguna ma le chiede di dimenticarlo e di lasciarlo in pace. Elsa è molto triste per questo ma decide di assecondare le parole del Guerrero.