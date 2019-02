Il Segreto, anticipazioni dal 17 al 22 febbraio: Saul è vivo

In questa nuova settimana, le trame de “Il Segreto” saranno ricche di colpi di scena. La soap opera che racconta le avventure degli abitanti di Puente Viejo va in onda tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 16:25 su Canale 5 con due appuntamenti speciali, una la domenica pomeriggio dopo “Una Vita” sempre su Canale 5 e il martedì sera in prima serata alle 21:25 su Rete 4.

Nella puntata di domenica pomeriggio, la perfida Antolina si vanta con Elsa delle sue prossime nozze con Isaac e la invita a lasicare per sempre il paese di Puente Viejo. Intanto Meliton riferisce a Carmelo che Basilio è evaso di prigione mentre Julieta tende una trappola a Prudencio per vendicarsi della morte di Saul. Così il giovane Ortega convinto di incontrare Julieta, si fa trovare nel luogo indicato da Fernando e Julieta nascosta prende la mira per ucciderlo ma appare Saul e la blocca prima che la ragazza uccida il fratello.

La notizia del matrimonio imminente tra Antolina e Isaac, non fa per niente piacere ad Elsa, la ragazza, infatti, mentre risponde a una telefonata sviene così Consuelo con l’aiuto di Matias e Marcela prestano soccorso alla ragazza. I tre molto preoccupati per le condizioni di salute di Elsa, la invitano a non partire e a rimanere a Puente Viejo. Intanto Saul, riapparso a Puente Viejo, trova rifugio presso Fe mentre Don Raimundo riesce a trovare Donna Francisca.

In ospedale, Adela si è svegliata e inzia a riprendersi dopo l’aggressione subita da Basilio, la donna però teme ancora per la sua vita visto che ha saputo che il suo aggressore è evaso di prigione. Carmelo, si accorge della preoccupazione della moglie e pensa che la donna sia ancora in pericolo così Severo chiede a Meliton di indagare per scoprire che fine ha fatto Basilio.

La notizia che Saul è vivo e vegeto e ritornato in paese arriva alle orecchie di Mauricio, il quale d’accordo con Fe e Julieta promette di non rivelare a nessuno la notizia. Intanto Carmelo e Severo hanno saputo che Basilio è evaso di prigione e decidono di farsi giustizia da soli, così organizzano un’imboscata all’uomo.

Fulgencio e Don Fernando sono d’accordo per mettere fuori gioco una volta per tutte Donna Francisca così decidono di mettere in atto l’ultima fase del loro malefico piano per compiere la loro vendetta contro la donna mentre Antolina, in un momento di rabbia, confessa ad Elsa tutto il suo rancore e il suo risentimento che prova nei suoi confronti.