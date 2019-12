Il Segreto, anticipazioni dal 16 al 22 dicembre 2019: Carmelo rischia la vita, Prudencio scopre di amare Lola

L’appuntamento con la soap opera Il Segreto arriva puntate su Canale 5 alle ore 16:10. La nota soap ci mostra episodi ricchi di sorprese e colpi di scena. Gli spoiler ci permettono di sapere che Matias potrà, finalmente, vedere sua sorella Maria e capirà che la donna si sta riprendendo e la sua condizione di salute sta migliorando.

La donna sembra pronta a divenire indipendente e ha accettato quanto le è accaduto. Prudencio sente sempre più la mancanza di Lola; la giovane è riuscita a lasciare un segno nel cuore del ragazzo.A dispetto di quanto egli ha deciso, ovvero allontanare la donna, Lola ha catturato il suo cuore.

Il Segreto, anticipazioni: Prudencio allontana Lola

Le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 16 al 22 dicembre 2019 ci rivelano che dopo avere scoperto l’inganno di Lola, Prudencio ha deciso di allontanarla. La donna era una dei fedeli di Francisca e agiva per suo conto. Prudencio l’ha allontana, ma scopre che si sta nnamorando di lei. Matias consiglia all’uomo di dare una possibilità alla ragazza e di capire cosa l’ha portata ad accettare il triste ricatto da parte di donna Francisca. Raimundo va in visita da sua nipote e rivela delle scoperte sconvolgenti a Fernando: egli ha scoperto delle cose interessanti su Esteban Fraile, il sindaco di Belmonte.

Fernando si mostrerà freddo dopo avere ascoltato quanto detto da Raimundo e si rivolgerà proprio a Carmelo. Quest’ultimo ha scoperto chi ha causato la morte della sua amata Adela e non vuole fare passare una simile onta sotto silenzio. Fernando agisce contro Carmelo: convince l’uomo a vendicarsi di Esteban. Le conseguenze saranno diverse da quanto si possa pensare. Carmelo rischierà di morire, cosa accadrà all’uomo?

Il Segreto, il Guerriero vuole sposare la Laguna

Le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 16 al 22 dicembre 2019 ci mostrano come procede la vita di Isaac e di Elsa. L’uomo è felice che la donna che ama sia riuscita ad affrontare l’operazione che le ha salvato l vita con un ottimo decorso post operatorio. Isaac non vuole perdere Elsa, anzi; egli chiede alla giovane di divenire sua moglie.

Il conto dell’ospedale è stato molto ingente e il guerriero si è visto costretto A impegnato i gioielli che i suoi amici gli avevano restituito. Una buona notizia arriva dal dottor Zabaleta: la Laguna non deve più temere per la sua vita; la giovane viene dichiarata fuori pericolo. Isaac a chiedere ad Elsa di sposarlo. Come reagirà Antolina, precedente compagna di Isaac?