Il Segreto, anticipazioni dal 13 al 19 ottobre: Antolina si allontana da Puente Viejo

“Il Segreto” è la soap opera spagnola che racconta la vita e le avventure degli abitanti di un piccolo paesino che si chiama Puente Viejo. La soap opera sta riscuotendo molto successo, infatti, è diventata l’appuntamento fisso del pomeriggio di Canale 5, infatti, è in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 16:10, mentre il sabato e la domenica va in onda subito dopo “Una Vita”. Scopriamo insieme cosa succederà nelle nuove puntate in onda da domenica 13 ottobre a sabato 19 ottobre.

Isaac vuole scoprire a tutti i costi la verità sulla gravidanza di Antolina e così decide di lasciare Puente Viejo per trovare Juanote, il ragazzo che ha messo incinta sua moglie. Trovare questo ragazzo sarebbe un modo per smascherare una volta per tutte Antolina. Intanto Maria riceve un altro telegramma da parte di Roberto, dove le comunica che non tornerà mai più a Puente Viejo. Julieta e Saul, nel frattempo, sono arrivati sani e salvi a Roma.

Antolina è quasi con le spalle al muro e cerca di trovare una soluzione per il suo problema. La ragazza si reca nella piazza del paese e incontra il dottor Zabaleta e i due finisco per discuture proprio davanti a Dolores. La donna inizia a farsi delle domande sul conto della biondina, mentre Prudencio nota che Lola lo stia evitando, dopo aver ricevuto il prestito. Intanto Donna Francisca consiglia a Prudencio di concedere un prestito a Severo mentre Adela rischia la vita perchè gli abitanti di Puente Viejo si rivoltato contro di lei, ma la Montenegro interviene in aiuto della maestra.

Isaac, dopo aver trovato Juanote, lo porta davanti ad Antolina, la quale nega di aver avuto dei rapporti con lui. Marcela prova a calmare l’amica, che sostiene che è tutta una grossa bugia e che il dottor Alvaro ha manomesso la sua cartella clinica, raccontando ad Isaac un mucchio di bugie sul suo conto.

Matias rivela a Prudencio che Saul e Julieta sono arrivati in Italia, sani e salvi mentre Maria si offre di aiutare Irene e Adela ad aprire la fondazione in favore delle donne, ma Carmelo teme che la giovane Castaneda sia stata mandata dalla Montenegro per controllare la situazione e la caccia in malo modo.

Donna Francisca chiede a Prudencio i documenti delle proprietà di Severo, ma il ragazzo si rifuta di consegnarle i documenti. Intanto Isaac chiede a Juanote di raccontare la sua versione dei fatti davanti ad Elsa, Matias, Marcela, Adela e don Berengario, in caso di morte dell’uomo, loro potrebbero testimoniare per l’annullamento del suo matrimonio con Antolina.

A causa dei problemi economici di Severo, l’uomo finisce per litigare con Carmelo. Don Berengario si accorge che tra i due amici le cose non vanno molto bene, mentre Maria decide di occuparsi delle prime riunione della fondazione delle donne. Intanto Marchena riferisce a Prudencio delle voci che circolano in paese sul conto di Lola.

La situazione di Severo, sta per peggiorare ancora di più, visto che Irene gli rivela che il prezzo del riso è sceso drasticamente. Data la situazione e il prestito chiesto a Prudencio, Severo capisce che è vicino al fallimento. Intanto Antolina lascia Puente Viejo senza lasciare una traccia e Isaac decide di portare i suoi vestiti in parrocchia a don Berengario, se la moglie non dovesse tornare a breve a casa. Più tardi, poi il falegname decide di andare alla locanda da Matias per chiedere ad Elsa di andare a vivere con lui.

Durante una riunione della fondazione delle donne, si presenta a sorpresa Donna Francisca, la quale con il suo discorso stupisce tutti i presenti. Irene e Severo sono preoccupati per la situaizone economica in cui si trovano, ma cercano di capire cosa sia davvero successo al prezzo del riso, visto che è sceso così drasticamente.