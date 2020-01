Le anticipazioni per le puntate de Il Segreto che saranno trasmesse dal 13 al 19 gennaio 2020 riserveranno alcuni colpi di scena su Fernando. Il Mesìa ha circuito tutti facendosi passare per una brava persona. Egli ha fatto passare il Fraile come unico responsabile degli eventi drammatici accaduti a Puente Viejo, dall’attentato a villa Montenegro all’omicidio di Adela Arellano.

Fernando si crede al di sopra di ogni sospetto e Carmelo otterrà un campione della scrittura del Mesìa per confrontarlo con il biglietto, apparentemente, lasciato da Esteban Friale nel quale egli confessa le sue colpe. Don Berengario confesserà a Puente Viejo che Esther è sua figlia, mentre Isaac ed Elsa finalmente felici comunicheranno al paese la loro partenza. Dal 9 gennaio le puntata de Il Segreto saranno trasmesse dalle 16:20.

Il Segreto, anticipazioni dal 13 al 19 gennaio 2020: Leal crede che il biglietto di Esteban sia opera di Fernando

Le anticipazioni per le puntate de Il Segreto che saranno trasmesse dal 13 al 19 gennaio 2020 riserveranno molteplici colpi di scena. Dopo il ferimento la morte di Fraile e la testimonianza di Carmelo, il sergente Cifuentes assevererà come unico colpevole degli eventi drammatici di Puente Viejo Esteban Fraile. E’ stato ritrovato un biglietto nel quale il sindaco di Belmonte ha scritto di essere l’unico responsabile delle dolorose morti avvenute in seguito all’attentato a villa Montenegro e delll’omicidio di Adela Arellano Nel mentre giunge il colonnello del Ministero degli Interni Juan Garcia Morales per annunciare l’imminente inaugurazione della diga aggiungendo che Puente Viejo sarà ben presto inondata e spazzata via dall’acqua.

Insospettiti dal comportamento di Garcia Morales, Severo e Carmelo inizieranno ad indagare. Maria si sottoporrà ala ginnastica riabilitativa che Dori Vilches la sottopone, mentre Fernando si presenterà a villa Montenegro per affrontare Raimundo e Francisca. Le indagini di Carmelo e Severo arriveranno ad un punto cruciale quando il Leal, dubbioso nei confronti di Fernando, andrà da lui e, mentre il Mesìa sarà distratto, gli ruberà una pagina di quaderno scritta con la sua calligrafia al fine di farla vedere ad un esperto grafologo per confrontarla con quella del biglietto trovato nelle tasche del povero Esteban.

Grazie all’aiuto di Irene viene trovato l’uomo giusto per effettuare questa delicata operazione Isaac ed Elsa organizzeranno un festa dopo il matrimonio per comunicare a tutta la città che hanno deciso di andarsene in luna di miele e per occuparsi di alcuni affari della giovane. Don Berengario Si mostrerà pensieroso: una giovane donna che ha conosciuto assomiglia ad un suo amore passato. altri non è che Esther, sua figlia, al cui madre è marina, una fiamma dell’uomo. nel mentre Irene otterrà il risultato dell’esame grafologico. cosa confermerà?