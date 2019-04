Il Segreto, anticipazioni dal 13 al 19 aprile: Isaac ancora innamorato di Elsa respinge le avance di Antolina

Le anticipazioni dal 13 al 19 aprile 2019 de “Il Segreto”, la soap amatissima da molti telespettatori e che va in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale 5, rivelano che Isaac nutrirà dubbi su Antolina e svelerà di non aver mai dimenticato Elsa. Julieta e Saul verranno mandati via dalla villa mentre Maria svelerà che Gonzalo è un uomo molto diverso da ciò che tutti pensano.

Al centro della scena ci sarà Antolina che cercherà in ogni modo di attirare l’attenzione di Isaac che nella puntata di sabato 13 aprile 2019 dovrà purtroppo fare i conti con un terribile incendio che provocherà moltissimi danni. Purtroppo il fuoco brucerà completamente tutto il legno che il giovane aveva acquistato per costruire la libreria per il Marchese. Antolina si mostrerà dispiaciuta ma Isaac non le crederà.

L’episodio di domenica pomeriggio invece rivelerà che Julieta e Saul dovranno abbandonare la villa dopo che Raimundo si mostra collerico nei loro confronti. Intanto Isaac svelerà a Matias di non aver mai dimenticato Elsa.

Lunedì 15 aprile, la nuova settimana riparte con i dubbi di Fernando su Raimundo che sembra aver cacciato Julieta e Saul. Chissà quale sarà il motivo che ha così indispettito l’ex locandiere?

Martedì 16 aprile doppio appuntamento con il Segreto: nel pomeriggio Gonzalo pretenderà i soldi da Fernando mentre Julieta e Prudencio cercheranno in ogni modo di convincere Raimundo che invece resterà fermo sulla suo decisione esigendo che i due lascino la villa al più presto. Nella puntata serale, ovvero alle 21.25 su Rete 4 Antolina riuscirà ad ottenere un prestito per il suo amato Isaac ma continuerà a ricattare il direttore della banca mentre Guerrero continerà a respingerla nonostante la sorpresa per il suo aiuto.

Mercoledì 17 aprile Severo, Saul e Carmelo sono decisi a scoprire il motivo dell’inquinamento delle tenute di Las Lagunas mentre Paco punterà il dito contro Dolores rea di avergli causato un’intossicazione con delle uova scadute.

Giovedì 18 aprile Maria svelerà a Raimundo che Gonzalo non è l’uomo che tutti credono e spiegherà il motivo per il quale ha deciso di ritornare a Puente Viejo ovvero ritrovare i suoi genitori Emilia e Alfonso.

Venerdì 19 aprile Antolina cercherà in ogni modo di tornare tra le braccia di Isaac ma questo continuerà a respingerla. Mentre l’ex ancella sta passeggiando con l’amica Marcela incontrerà Elsa. Cosa accadrà tra le due? Non ci resta che attendere le nuove puntate de Il Segreto.