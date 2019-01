Il Segreto, anticipazioni dal 13 al 18 gennaio: Antolina contro Elsa

Come la soap opera “Una Vita” anche “Il Segreto” andrà in onda domenica 13 gennaio, e poi tutta la settimana da lunedì a venerdì alle 16:10 su Canale 5. Dopo il ritorno di Elsa, Antolina è entrata in crisi visto che prova qualcosa per Isaac e la sua “signorina” potrebbe portarle via per sempre il carpentiere. Infatti la ragazza inizierà a sospettare della sua domestica e del rapporto che c’è tra lei e Isaac, ma farà una scoperta ancora più sconcertante, infatti, si accorgerà che Antolina aspetta un bambino. Scopriamo insieme cosa succederà al triangolo amoroso formato da Isaac, Elsa ed Antolina in questa nuova settimana.

In questa nuova settimana, il dottor Zabaleta rivela ad Elsa che sta meglio così la ragazza decide di organizzare di nuovo il matrimonio con Isaac. Questa notizia non fa per niente piacere ad Antolina, che saputa la notizia scoppia a piangere. Dopo aver scoperto da Elsa che è stata rapita dal fratello Jesus, Matias le consiglia di denunciarlo mentre Isaac, nonostante il parere contrario di Antolina, rivela alla fidanzata di aver ucciso suo fratello Jesus. Intanto Prudencio inizia ad essere geloso nei confronti di Julieta, visto che la ragazza si sta avvicinando un po’ troppo a Fernando. Questa situazione fa preoccupare Fe che ne parla con Carmelo e Irene perchè la ragazza da quando è andata alla Villa è cambiata moltissimo. Intanto Carmelo da il permesso ai Miranar di installare la radio in paese, poco dopo il sindaco incontra Severo e i due parlano degli strani biglietti inviati ad Adela e si convincono che dietro a tutto ciò, ci sia lo zampino di Donna Francisca.

L’arrivo improvviso a casa, da parte di Don Anselmo impedisce ad Isaac di capire se Elsa lo denuncerà per l’omicidio del fratello. Antolina spera che la sua rivale in amore pianti in asso Isaac, ma la sua vecchia signorina perdona il fidanzato, visto che per anni è stata mortificata dal fratello. Intanto Don Raimundo e Mauricio si rendono conto che Prudencio è geloso di Julieta e Fernando. I problemi per Isaac continuano ad arrivare, infatti, il carpentiere deve arruolarsi su ordine dell’esercito ma Carmelo e Adela cercano di aiutarlo ad evitare di partire per il fronte. Intanto Fernando accusa dei vuoti di memoria proprio davanti a Prudencio e Don Raimundo.

Preoccupara per Julieta, Fe si presenta alla Villa per chiedere spiegazioni alla ragazza, non ottenendo nessuna risposta soddisfacente. Poco dopo, Julieta continua il suo piano per sedurre Fernando e i due finiscono per giocare assieme a scacchi. Intanto Carmelo e Severo rivelano a Don Raimundo che dietro ai biglietti anonimi inviati ad Adela, ci sia lo zampino di Donna Francisca, ma l’uomo non è per niente d’accordo con loro e difende la moglie dalle accuse. Intanto Elsa scopre che Antolina prova qualcosa per Isaac.

Antolina nega davanti ad Elsa di provare qualcosa per Isaac e poco dopo va a trovare Marcela e le rivela, mentendo, che la sua “signorina” la continua a trattare come un serva. Mentre Carmelo rivela a Matias che Isaac potrà evitare la chiamata militare soltanto se pagherà una certa somma di denaro, così il giovane Castaneda si offre per aiutare l’amico. Irene, invece, si convince che lo stalker di Adela proviene da Barcellona, mentre Prudencio litica con Julieta per la sua vicinanza a Fernando.

Marcela parla con Elsa e le rivela che Antolina potrebbe soffrire per amore, così la “signorina” chiede a quest’ultima se sia successo qualcosa tra lei e Isaac mentre lei era rinchiusa nella torre. Intanto alla Villa, Don Raimundo chiede a Julieta se si è accorta degli strani vuoti di memoria di Fernando. Grazie all’aiuto di Irene, Adela scopre che i biglietti anonimi ricevuti sono gli stessi che ha ricevuto una sua vecchia amica e inizia a preoccuparsi quando questa non si prsenta all’incontro che avevano concordato. Intanto in paese, Hipolito e Onesimo hanno dei problemi durante l’installazione della radio.

Il rapporto tra Antolina ed Elsa inizia ad avere dei piccoli problemi, visto che la prima si arrabbia quando la seconda l’accusa di provare qualcosa per Isaac, ma la “signorina” voleva solo capire perchè lei e il suo fidanzato avevano discusso. Isaac è libero dal servizio militare grazie a Matias. Durante dei festeggiamenti, Marcela nota che Elsa tratta Antolina con affetto e questo cozza un po’ con i racconti dell’amica. Intanto Elsa si accorge che Antolina è incinta mentre Prudencio, alla Villa, si infuria con Julieta dopo aver scoperto che Fernando le ha regalato un profumo. Dopo aver scoperto che l’amica di Adela, Leticia è stata aggredita da uno sconosciuto prima di salire sul treno per Puente Viejo, Carmelo decide di mettere una scorta a difesa della moglie. Intanto Don Raimundo, dopo aver letto la lettera scritta da Donna Francisca, si accorge di un piccolo dettaglio che gli fa capire che la donna potrebbe essere in pericolo.