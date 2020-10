Il Segreto, anticipazioni dal 12 al 16 ottobre: clima teso a Puente Viejo

Puente Viejo vivrà delle ore molto intese, a causa dell’arrivo di alcuni manifestanti in paese che sconvolgeranno la tranquilla vita degli abitanti del piccolo paesino. Scopriamo insieme cosa succederà nelle nuove puntate de “Il Segreto”, in onda da lunedì 12 a venerdì 16 ottobre, su Canale 5 alle 16:20.

Alla fabbrica dei Solozabal, il rapporto tra Urrutia e gli operai è sempre più teso, a causa del aumento del carico di lavoro e il conseguente aumento anche delle ore di lavoro. Intanto, alla Villa, Manuela inizia ad indagare sul rapporto astioso che si è creato tra Don Ignacio e la Marchesa, mentre Marta fa pace con Rosa, ma si rende conto di essere ancora innamorata di Adolfo.

Dopo aver saputo di essere fratello e sorella, Pablo e Carolina continuano a sperare di poter stare insieme un giorno. Intanto a casa della Marchesa, arriva Juan Montalvo, un amico di Adolfo, mentre Tomas rivela ad Alicia di aver avuto una relazione con Marcela. A Puente Viejo, si vocifera dell’arrivo dei rivoltosi e don Filiberto teme per la sua vita e quella dei sui concittadini, ma la presenza della Guardia Civile, tranquillizza il curato.

A Puente Viejo, tutti gli abitanti sono molto spaventati per l’arrivo dei manifestanti, ma la Guardia Civile riesce ad intervenire e a fermare l’attacco. Intanto Adolfo presenta all’amico Juan, la fidanzata Rosa e sua cognata Marta. L’amico, ovviamente, rimane colpito subito da quest’ultima.

Manuela sviene all’improvviso e Don Ignacio, preoccupato per lei, le chiede subito di mettersi a letto e riposare. Intanto Damian, Matias e Alicia, riprendono le attività del sindacato e questo fa sì che tra quest’ultimi ci sia un riavvicinamento, mentre Mauricio affida a Marta un’importante missione, ovvero far recapitare delle informazioni sulla sicurezza di Puente Viejo, al Tenente Grijalbo. La ragazza accetta l’incarico senza pensare a cosa va incontro.

La Marchesa e Tomas discutono per colpa di Alicia, la donna, infatti, vuole che la ragazza non lavori più alla miniera. Intanto Alicia, ancora innamorata di Matias, una volta rimasta da sola con il ragazzo, gli rivela di un possibile tradimento di Marcela, durante il periodo che ha passato in prigione.