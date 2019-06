Il Segreto, anticipazioni dal 10 al 16 giugno 2019: Antolina perde il bambino

Le anticipazioni dal 10 al 16 giugno 2019 de “Il Segreto” la soap amatissima da molti telespettatori e che va in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale 5 rivelano che la caduta di Antolina purtroppo potrebbe avere delle serie ripercussioni sulla gravidanza. Intanto Fernando avrà notizie dai rapitori dei coniugi Castaneda.

Isaac ragginge la sua sposa che per fortuna non sembra avere nessuna minaccia di aborto e non vuole assolutamente chiamare il dottor Zabaleta. Intanto a Puente Viejo tutti credono che la colpa sia di Elsa e proprio per questo, la donna decide di andare da Don Anselmo per confessarsi ma anche questi non crede alle sue parole.

Saul e Julieta sono concentrati nei preparativi per il matrimonio e, nonostante tutto, decidono di invitare anche Prudencio e Raimundo ma le minacce di Eustaquio continuano e Severo è molto preoccupato della situazione. Molero infatti minaccia anche Julieta e Saul che, d’accordo con Severo, continuano a provocarlo.

Isaac intanto incontra Matias e gli rivela di provare ancora qualcosa di molto forte per Elsa soprattutto perchè continua a ritenere che dietro la gravidanza dell’ex ancella c’è sicuramente qualcosa di molto strano. Raimundo nel frattempo spiega a Maria e al Godoy che Fernando non vuole dare i soldi ai rapitori e proprio per questo la Castaneda si fa avanti per risolvere la questione.

Antolina inizia ad avere dei dolori terribili e delle perdite quindi Matias corre a cercare il dottor Álvaro. Elsa nel frattempo scopre che Antolina ha fatto di tutto per incontrarla alla festa di Santa Lucía e quindi torna alla Casa de Comidas per poter raccontare a tutti del piano dell’ex ancella. Antolina però sta male e il neonato muore.

Fernando convince Mauricio a parlare con i rapitori al posto di Maria e per fortuna, poco dopo, i coniugi Castaneda vengono liberati. Donna Francisca però continua ad essere sospettosa del Mesia ma Raimundo la convince. Fernando però è sotto shock nel vedere la lady dark di Puente Viejo che in teoria, era morta.