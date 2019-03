“Il Segreto”, anticipazioni dal 10 al 15 marzo: Don Raimundo è in pericolo

Puente Viejo, è il paese fittizio dove va in scena la vita, gli amori, i dolori e le avventure dei protagonisti del “Il Segreto” e proprio in questa settimana qualcosa di veramente particolare sconvolgerà la vita di tutti gli abitanti del paese. La soap opera spagnola in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 16:30 con due appuntamenti speciali, uno in onda la domenica pomeriggio dopo “Una Vita” sempre su Canale 5 e l’altro in onda in prima serata, martedì sera alle 21:25 su Rete 4.

A Puente Viejo, finalmente una nuova scuola prende vita e funziona molto bene, infatti, la nuova struttura potrà accogliere tutti i bambini del paese anche quelli meno agiati e così tutti riusciranno ad avere un’istruzione adeguata. L’apertura della nuova scuola però richiederà l’assunzione di nuove insegnanti, rispetto a quelle già presenti e infatti, arriverà una nuova maestra che creerà non pochi problemi e invidie. La prima a soffrire dei cambiamenti, sarà proprio Adela, che dopo l’aggressione subita ha rispreso la vita di prima. Intanto don Anselmo e don Berengario saranno impegnati a supportare Tiburcio, l’uomo, infatti, sente molto la mancanza sia della moglie Dolores che di Gracia.

La nuova settimana, si aprirà con una notizia ch sconvolgerà la vita di tutti gli abitanti di Puente Viejo. Antolina tenterà il suicidio ma l’intervento tempestivo di Elsa, eviterà la tragedia. Intanto Saul, Julieta e Mauricio decideranno di parlare con Fernando Mesia per chiedergli di liberare sia Don Raimundo che Donna Francisca, ancora rinchiusi nella clinica gestita da Fulgencio.

A causa della situazione nella nuova scuola e l’arrivo della nuova insegnante, Adela accuserà un malore e verrà prontamente soccorsa da Irene e Carmelo che la faranno visitare subito dal dottore Zabaleta. Il medico, oltre a curare Adela, si prenderà cura anche di Antolina che ha tentato il suicidio e le sue condizioni di salute non saranno delle migliori.

Antolina ancora ricoverata in ospedale, dopo il tentato suicidio, si sta riprendendo a poco a poco e le sue condizioni di salute stanno mgiliorando ma il dottor Zabaleta deciderà di tenerla ancora sott’occhio, visto quello che è accaduto. Intanto, alla Villa, Prudencio inizierà a sospettare prima di Julieta e poi del comportamento strano sia di Mauricio che di Don Fernando Mesia. Mentre in paese, Consuelo, inizierà a sospettare del tentato suicidio di Antolina, infatti, la donna, è convinta che il comportamento della ragazza sia solo una messa in scena per farsi sposare da Isaac.

In paese, Onesimo, come sempre, alla ricerca di un guadagno facile, deciderà di vendere le sue radio, visto che da oggi, non ha ottenuto nessun risultato positivo. Alla Villa, invece, la situazione per Prudencio si complicherà un pochino, dato che si troverà tutti contro di lui e sarà costretto a dire una volta per tutta la verità.

Dopo il tentato suicidio di Antolina, Isaac inizierà a ragionare sulla sua situazione con la ragazza e cercherà un modo per non farla più soffrire, visto che si sente responsabile della situazione accaduta. Il falegname deciderà di sposare la ragazza, consapevole del fatto che questo matrimonio farà soffrire sia lui che Elsa, la ragazza che avrebbe dovuto sposare prima di tutto quello che è accaduto.

Isaac chiederà ad Antolina di sposarlo e la ragazza risponderà, sicuramente, di sì, dato che da sempre è innamorata di lui e vuole vivere una vita con lui e il bambino che stanno aspettando. Intanto la situazione in clinica per Don Raimundo diventerà sempre più critica, dato che Fulgencio deciderà di usare l’uomo come una cavia da laboratorio. Il dottore deciderà di usare delle terapie con scosse elettriche molto intense sull’Ulloa per vedere cosa succederà al corpo dell’uomo dopo l’utilizzo di queste scosse.