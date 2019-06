Il Segreto, anticipazioni dal 1° al 7 luglio 2019: Saul e Julieta fanno arrestare Lamberto Molero

Le anticipazioni dal 1° al 7 luglio 2019 de “Il Segreto” la soap amatissima da molti telespettatori e che va in onda da lunedì al venerdì alle 15.30 su Canale 5 rivelano che ci saranno moltissime novità da scoprire visto che a Puente Viejo sta per arrivare Gonzalo che darà del filo da torcere a Fernando.

L’uomo infatti ringrazia Mesia per aver salvato Esperanza e Beltran e prima di abbandonare per sempre il paese vuole chiarire la sua situazione con Maria Castaneda. Intanto, i malati pian piano stanno migliorando grazie anche ad Elsa e al dottor Alvaro che si sono impegnati nell’ospedale da campo per curare tutti.

Elsa infatti è pronta a tutto pur di riconquistare gli abitanti di Puente Viejo e forse potrà riuscirci grazie ad Alvaro, il nuovo dottore arrivato in paese per aiutare Zabaleta. Purtroppo però la piccola Camelia continua a stare male e il dottor Fernandez fa di tutto per cercare di salvare la bambina ma nel frattempo, la sua vicinanza con Elsa, lo fa innamorare della giovane.

La Laguna però è un po’ reticente nei confronti del bel dottore soprattutto perchè quest’ultimo ha curato Antolina quando quest’ultima ha perso il bambino. L’ex ancella intanto, sembra essersi ripresa del tutto e prepara una cena molto particolare per suo marito Isaac con la speranza che le cose tra lei e il Guerrero possano ritornare a funzionare come prima e magari anche meglio.

Fernando, dopo aver discusso con Gonzalo, decide di voler abbandonare definitivamente il paese ma rimarrà solo e soltanto se serà la Castaneda a chiederglielo. Donna Francisca non accetta queste condizioni ma Raimundo, come sempre, cercherà di convincerla in ogni modo. Julieta intanto viene ritrovata ma Lamberto Molero minaccia sia lei che Saul ma per fortuna arrivano le guardie civili che arrestano il giovane Molero per tentato omicidio.