Il Segreto, anticipazioni dal 1° al 6 dicembre: Carmelo tenta di uccidere Donna Francisca, ma ferisce Mauricio

Inizia una nuova settimana, nel piccolo paesino di Puente Viejo, luogo dove si narrano le vite dei protagonisti della soap opera “Il Segreto”. La soap opera spagnola ha conquistato il pubblico italiano, infatti, è diventata l’appuntamento fisso del pomeriggio di Canale 5. In onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16:10, con una puntata speciale la domenica pomeriggio prima di “Domenica Live”, il programma, della domenica pomeriggio, condotto da Barbara D’Urso. Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate in onda da domenica 1° dicembre a venerdì 6 dicembre.

Tutto il paese di Puente Viejo è sconvolto dalla prematura morte di Adela e Don Raimundo confessa a Severo che Donna Francisca non è responsabile di quello che è accaduto alla maestra, ma Carmelo non riesce a credere alle parole dell’uomo, infatti, decide di far controllare l’automobile, su cui viaggiava la moglie, da un perito per vedere se è stata manomessa oppure no. Intanto Fernando e Maria decidono di trasferirsi insieme al “La Habana”, ma Donna Francisca non è molto contenta della decisione presa dai due. Intanto Elsa si risveglia dopo l’operazione al cuore ma la prognosi rimane riservata.

Donna Francisca e Don Raimundo stanno passeggiando insieme per il paese quando incontrano Carmelo, il quale, riferisce ai due che l’automobile di Adela è stata manomessa. Intanto Lola decide di raccontare una serie di bugie a Prudencio per nascondere il legame tra lei e Donna Francisca. In ospedale, il medico comunica ad Elsa che è fuori pericolo mentre Dolores scopre che la baronessa, altri non è che la madre del bambino che dovrebbe diventare un giorno il marito di Belen.

Tutti in paese sono in trepidazione per il ritorno di Elsa, tutti tranne Antolina che non appare per niente felice del suo ritorno. Intanto Carmelo decide di vendicarsi della morte di Adela e spara dei colpi di fucile contro Donna Francisca, ma Mauricio decide di proteggere la sua signora, prendendosi la pallottola in pieno petto. Maria su consiglio di Fernando decide di mandare Esperanza e Beltran in un collegio per proteggerli dalla guerra che è appena scoppiata tra Donna Francisca e Carmelo.

La Baronessa inizia ad insospettersi dello strano comportamento di Dolores e chiede a Tiburcio delle spiegazioni, mentre Lola, ormai, intrappolata dalle sue stesse bugie, cerca un modo per allontanarsi da Prudencio, il quale sta diventando ogni giorno sempre più sospettoso. Intanto Antolina rivela ad Elsa della morte di Adela, facendo arrabbiare moltissimo Isaac, mentre Don Raimundo chiede ad Irene di cercare un modo per mettere fine alla guerra appena scoppiata tra Severo, Carmelo e Donna Francisca.

La Baronessa scopre la vera natura di Dolores e decide di lasciare il paese, mentre Hipolito decide di mettere in atto un’altra delle sue idee strampalate. Intanto Don Raimundo parlando con Irene, si convince del fatto che dietro a tutto quello che è successo negli ultimi tempi, ci sia lo zampino di Fernando mentre Donna Francisca non riesce ad accettare la decisione di Maria di trasferirsi a “La Habana”.

Il luminare scelto da Fernando, arriva in paese per visitare Maria mentre Antolina decide di incediare la casa di Elsa ed Isaac. Intanto Don Raimundo è sempre più convinto che Fernando sia l’arteficie di tutte le disgrazie accadute e grazie alle quali è riuscito a convinvere Maria a trasferirsi con lui. Il medico che visita Maria, però è stato corrotto dal Mesia, infatti, l’uomo rivela alla Castaneda che non potrà più camminare. La notizia lascia Maria senza parole. Intanto in casa Miranar la cioccolata finisce e così non possono partecipare al concorso, mentre Antolina medita un piano per far del male, ancora una volta, ad Elsa.