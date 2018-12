Il Segreto, anticipazioni dal 1° al 4 gennaio: Julieta vuole sedurre Don Fernando

A Puente Viejo si festeggia il matrimonio di Severo e Irene ma qualcosa sta per rovinare la festa a tutti i presenti alla cerimonia. Fernando Mesia si presenta in piazza mettendo tutti i presenti in allarme ma in realtà l’uomo vuole solo consegnare un regalo ai novelli sposi da parte di Donna Francisca Montenegro. La busta contiene un sacco di denaro che Severo rifiuta e invita Fernando a consegnare il regalo a don Berengario e don Anselmo per i bisognosi della parocchia.

Dopo la visita in paese, Fernando fa ritorno alla Villa, dove decide di parlare con Prudencio e lo rimprovera per non essere un buon marito per Julieta. Dopo il crollo del tetto a casa di Antolina e Isaac, Consuelo decide di lasciar loro la sua abitazione e di trasferirsi alla locanda, negli alloggi destinati ai dipendenti. Isaac, però non riesce a dimenticare Elsa e si dedica anima e corpo al lavoro, indispettendo Antolina. Don Raimundo vuole conoscere a tutti i costi il luogo in cui si trova Donna Francisca ma Fernando si oppone e gli rivela che lascerà il paese, quando avrà in mano la fortuna della sua famiglia.

Isaac, durante una conversazione con Matias, cerca di capire a che punto sono le indagini su Jesus mentre Julieta rimprovera Prudencio perchè non si sta impegnando abbastanza a trovare delle prove contro la Montenegro e Fernando, colpevoli dell’omicidio di Saul. Nonostante il pericolo che sta correndo, Adela cerca di tranquillizzare il marito, dicendogli di non aver più ricevuto minacce dall’anonimo. Intanto Marcela regala uno scialla ad Antolina, la quale senza pensarci su troppo chiama Elsa, “la signorina”. Queste parole lasciano Marcela un po’ interdetta, allora Antolina per correre ai ripari rivela che da piccole chiamava così la sorella quando indossava i suoi vestiti usati.

Quello che è successo con Antolina, fa nascere in Marcela sempre più dubbi nei confronti della nuova amica. Saputo quello che è successo con Marcela, Isaac aggredisce Antolina per l’errore commesso e lei reagisce con violenza, facendo emergere tutto il rancore che prova nei confronti di Elsa. Fernando si avvicina sempre di più ad Julieta, continuando a parlar male di Prudencio e rivelandole, che secondo lui, il ragazzo non è un buon marito per lei. Intanto Don Raimundo cerca di rintracciare Donna Francisca mentre Carmelo deve lasciare il paese per presenziare a una riunione di tutti i sindaci delle cittadine vicine.

Dopo quello che è successo con Isaac, Antolina trascorre la notte fuori casa facendo perdere le sue tracce. Intanto, Fernando per tranquillizzare Don Raimundo gli consegna una lettera scritta da Donna Francisca, dove gli dice di non cercarla ma che lei presto tornerà a casa. Matias è in pensiero per suo nonno e Julieta con l’aiuto di Consuelo cercano di tranquillizzare il ragazzo. Alla Villa, Julieta non riesce a trovare pace a causa di Fernando che la mette sempre in imbarazzo così chiede a Fe di procurarle dei vestiti nuovi e appariscenti. L’intento di Julieta è quello di attirare così l’attenzione di Fernando, il quale poi l’aiuterà ad annullare il suo matrimonio con Prudencio. Intanto Antolina racconta il suo passato a Marcela e tutta la verità su Elsa e di quello che è accaduto, poi le confida di amare Isaac e di sperare che un giorno il ragazzo ricambi il suo amore. E così decide di organizzare una cerimonia funebre in onore di Elsa per far dimenticare e superare il lutto ad Isaac.