Il Segreto, anticipazioni da lunedì 7 a venerdì 11 gennaio: Elsa arriva a Puente Viejo

La soap opera spgnola “Il Segreto” ha continuato la sua messa in onda anche durante le festività natalize con qualche variazione di orario ma sempre presente nel pomeriggio di Canale 5. In questa nuova settimana tornerà in onda da lunedì a venerdì alle 16:10 su Canale 5, dopo Uomini e Donne.

La settimana si apre con Fernando Mesia che vuole concedere a Julieta l’annullamento del matrimonio da Prudencio, ma la ragazza si prende un po’ di tempo per riflettere sul da farsi. Dopo aver parlato con Fernando, Julieta conosce Isaac e questo incontro viene visto da Antolina, la quale prova una sorta di gelosia nei confronti della Uriarte. Poco dopo, Antolina propone ad Isaac di celebrare un funerale simbolico per congedarsi da Elsa, ma proprio durante la cerimonia, quest’ultima a sorpresa riappare. Don Raimundo legge una lettera di Donna Francisca e si convince del fatto che sua moglie non è in pericolo di vita. Gracia ritorna a casa con Hipolito, il quale ha deciso di fondare una radio a Puente Viejo. Mentre Carmelo scopre altri biglietti anonimi contenenti delle minacce contro sua moglie Adela.

Elsa viene visitata dal dottor Zabaleta, il quale rivela ad Isaac che la ragazza si riprenderà a breve. Il ritorno di Elsa, non fa per niente piacere a Antolina, la quale poi rivela a Consuelo quello che la tormenta. Anche Isaac è preoccupato visto che deve raccontare alla sua fidanzata quello che è successo tra lui e Antolina. Julieta non accetta di annullare il matrimonio con Prudencio e lo rivela a Fernando, il quale rimane particolarmente stupito. Intanto Carmelo, dopo aver discusso con Adela, decide di assumere una scorta per moglie e chiede aiuto a Meliton, ma la maestra non è per niente d’accordo con il marito.

Antolina sostiene di essere felice del ritorno di Elsa, ma è tutta una finzione. Intanto in paese si vocifera della presenza di un fantasma, ma Matias avverte tutti dicendo che il fantasma è la fidanzata di Isaac. Il dottor Zabaleta, nel frattempo, è preoccupato per le sorti di Elsa, visto che la ragazza non si risveglia e teme che la situazione sia più grave del previsto. Don Raimundo e Julieta decidono di aiutare i più bisognosi e in questo modo scoprono che Prudencio ha accesso illimitato ai conti di Donna Francisca.

Finalmente Elsa si risveglia e Isaac è felice per tale notizia ma poi chiede ad Antolina non dire niente della notte di passione che hanno vissuto insieme. Intanto Prudencio è sul punto di rivelare a Julieta il segreto legato ai conti della Villa ma poi all’ultimo momento cambia idea. Julieta, però, al fine di indagare sulla questione, decide di consumare il suo matrimonio con Prudencio, al fine di spingere il ragazzo a fidarsi di lei. Onesimo e HIpolito sono sempre più convinti di fondare una radio in paese e così decidono di cercare delle persone da intervistare. Irene, nel frattempo, chiede ad Adela di mostrare i biglietti anonimi ricevuti in modo da scoprire chi sia lo stalker che la perseguita.

Dopo la notte passata con Julieta, Prudencio le rivela di aver sottratto alla Montenegro delle somme di denaro sin dal primo giorno che ha messo piede alla Villa. Antolina non si trova bene a vivere con Isaac ed Elsa, e ne parla con Marcela, la quale si dimostra un’amica molto comprensiva in fatto di pene d’amore. Intanto Don Anselmo e Don Berengario rassicurano Isaac ed Elsa che le vcoci che girano sul loro conto che con il passare del tempo finiranno. Intanto Severo e Carmelo si convincono che dietro ai biglietti anonimiinviati ad Adela, ci sia lo zampino di Donna Francisca ma Irene è convinta che ci sia qualun altro. Elsa rivela ad Isaac che dopo le nozze, è stata rinchiusa dal fratello Jesus in una torre. Poco dopo Antolina chiede ad Elsa come mai è arrivat in paese, visto che credeva Isaac morto.