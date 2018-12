Il Segreto, anticipazioni da lunedì 24 a venerdì 28 dicembre: le nozze di Severo e Irene

Nella settimana di Natale, “Il Segreto” andrà in onda tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 15:40 e per tutto il periodo natalizio questo sarà l’orario della sua messa in onda, visto che Beautiful sarà sospeso per tutto il periodo. L’unica eccezione riguarda il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano che la soap opera non andrà in onda.

La settimana si apre con le nozze tra Severo e Irene e chissà se tutto andrà a finire bene, visto che alla Villa, Mauricio e Don Raimundo chiedono a Fernando di non interrompere e rovinare le nozze dei due e stranamente il Mesia sembrerebbe non voler far niente. Alla Villa, fa il suo ritorno Julieta su consiglio di Prudencio per capire se dietro alla morte di Saul ci sia lo zampino di Fernando Mesia e la scompaprsa di Francisca. Intanto Adela continua a nascondere la preoccupazione per le minacce ricevute da parte di un anonimo. Mentre Isacc rivela a Matias di aver fatto l’amore con Antolina ed Elsa rinchiusa in una torre con le poche coperte che possiede cerca di fare una corda per lasciare l’edificio. Intanto Fernando si burla di Julieta e delle sue buone maniere.

Don Anselmo rivela ad Isaac e Antolina che le indagini sullo sconosciuto stanno per volgere al termine, mentre Marcela cerca di aiutare la ragazza a trovare un ragazzo, presentandole i giovani del paese. Elsa, riesce a costruire una corda con le coperte per uscire da una finestra, purtroppo però la corda si spezza e lei cade rovinosamente a terra. Intanto Julieta rimprovera Prudencio per non averla difesa di fronte a Fernando Mesia. Stanno per aver luogo le nozze tra Irene e Severo, ignari dei piani di Fernando Mesia ma Don Raimundo è pronto ad intervenire per non rovinare la giornata ai novelli sposi e chiede aiuto a Mauricio per scoprire le idee del Mesia.

Prudencio tenta di baciare Juliate ma la ragazza lo avverte che è tornata alla Villa, solo per scoprire cos’è successo a Saul non per tornare insieme a lui. Intanto Irene, grazie a una convesazione con Fe, rivela a Severo gli strani messaggi anonimi che riceve Adela. Il Santacruz preoccupato per quello che potrebbe succedere ad Adela ne parla a Carmelo, il quale poi affronta la maestra che minimizza la situazione che sta vivendo.

Consuelo e Marcela intuiscono che Antolina è innamorata di Isaac, il quale sembra non ricambiare i sentimenti della ragazza. Don Raimundo chiede una spiegazione a Mauricio circa il boicottaggio messo in atto da Fernando Mesia ai danni di Severo e Irene. Il tetto della casa di Antolina e Isaac crolla e Marcela chiede a Consuelo di trasferirsi alla locanda per lasciare la casa ai due ragazzi per il momento, visto che la loro casa è inagibile. Intanto Don Raimundo ordina a Fernando di non rovinare le nozze a Severo ed Irene ma quest’ultimo non ascolta e si presenta alla festa di matrimonio dei due. Intanto Prudencio vieta a Julieta di partecipare alle nozze di Severo e Irene, ma la ragazza non lo ascolta e si presenta al matrimonio.