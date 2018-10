"Il Segreto", anticipazioni da lunedì 22 a sabato 27 ottobre: Julieta e Saul tornano insieme?

Nelle nuove puntate de “Il Segreto” in onda tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 16:10, mentre il sabato alle 15:10 su Canale succederà qualcosa che sconvolgerà la vita di molte persone. Mentre il Generale Peres Ayala metterà tutto il paese di Puente Viejo a soqquadro per vendicare la morte di suo figlio per mano di Nicholas, Julieta e Saul capiranno che i loro sentimenti sono ancora forti e decideranno di combattere insieme per il loro lieto fine.

Le voglie di Gracia iniziano a farsi sempre più strane e Hipolito deve assolutamente assecondarle per il bene del figlio che stanno aspettando. Intanto alla Villa, Nazaria tenta di sedurre Prudencio ma il ragazzo si tira indietro e la caccia via dalla stanza. Il ragazzo continua ad essere di cattivo umore a causa delle continue mancanze di rispetto da parte di Julieta e così decide di abusare di lei, ma la ragazza si difende e lo colpisce, scappando via dalla Villa. Il giovane, però, quando incontra Nazaria e Donna Francisca, racconta che è caduto e di aver battutto la testa ma è furioso perchè Julieta sembra sparita nel nulla. Intanto in paese, arriva il Generale Perez Ayala che prima fa visita Donna Francisca per assicurarsi il suo sostegno e poi si reca nella piazza di Puente Viejo per scoprire chi ha aiutato a far scappare Nicolas ma nessuno parla, così passa all’azione, chiudendo l’emporio dei Miranar e dando fuoco alla merce.

L’intento del Generale è quello di rendere la vita impossibile agli abitanti di Puente Viejo e lo fa proprio iniziando con la chiusura dell’emporio. Hipolito e Onesimo non sanno come raccontare dell’incendio a Gracia, visto che la ragazza aspetta un bambino. Intanto nessuno ha notizie di Julieta e Saul decide, allora, di andare a cercare la giovane e quando si incontrano le dichiara il suo amore. In paese la situazione si fa sempre più difficile, Camelia non è più nella carrozzina e Marcela è convinta che il generale l’abbia rapita così Emilia e Alfonso chiedono aiuto alla Montenegro, ma la donna si rifiuta. Dolores e Tiburcio ritornano in paese e quando vedono l’emporio chiuso rimangono sconvolti.

La situazione per i paesani di Puente Viejo si fa sempre più grave. Il figlio di Adela viene accusato di contrabbando mentre a Don Anselmo e Do Berengario viene sospesa la paga. Ma quello che lascia tutti senza parole è il fatto che Donna Francisca non intervenga per mettere fine a tutto questo. Intanto Julieta racconta a Saul perchè ha dovuto sposare Prudencio mettendo così fine alla loro relazione. Irene, nel frattempo, decide di scrivere un articolo per parlare della situazione in cui vivono gli abitanti di Puente Viejo. Mentre il Generale fa visita a Donna Francisca e la accusa di aver aiutato Nicolas a fuggire. Julieta e Saul vorreberro lasciare il paese ma sanno benissimo che questo non gli farà trovare il loro lieto fine e così decidono di tornare a casa. Intanto alla Villa, Prudencio confida a Donna Francisca di aver cercato di violentare Julieta, la donna rimane scioccata da tali parole e si arrabbia moltissimo con il giovane. In paese la situazione non migliora, il Generale ha deciso di continuare a torturare i paesani, quindi racconta a tutti che Fe in passato ha fatto la prostitutita e il passato vergognoso di Nazaria, mentre Dolores distrutta per la chiusura del suo emporio, confida ai sacerdoti di voler un figlio da Tiburcio.

Julieta e Saul tornano in paese pronti ad affrontare sia Donna Francisca che Prudencio. Intanto il Generale Perez fa credere ad Emilia, Alfonso, Donna Francisca e Raimundo che Fe li abbia traditi. Ma quest’ultima è molto arrabbiata con Nazaria per aver detto in giro quello che ha fatto in passato e medita vendetta nei suoi confronti. Donna Francisca si presenta casa di Julieta e chiede a Saul di tornare alla Villa, ma il ragazzo rifiuta e le rivela di aver scoperto tutto e di essere a conoscenza di quello che lei ha fatto per teenrlo lontano da Julieta.

Dopo aver parlato con Saul, Donna Francisca decide di vendicarsi del ragazzo ma interviene prontamente Raimundo a fermarla. Allora la Signora racconta tutto a Prudencio, infatti, rivela al ragazzo che Julieta e Saul sono tornati insieme in paese e voglio continuare la loro relazione. Intanto Nazaria sparisce nel nulla e Mauricio si preoccupa per lei e chiede a Fe se ha notizie della donna ma la ragazza nega tutto. In paese però tutti nessuno le credono, visto quello che hanno udito durante uno scontro verbale avvenuto tra lei e Donna Francisca in mezzo alla piazza.

Julieta consegna una lettera a Don Anselmo da dare a Prudencio. Intanto Mauriscio torna da Fe per chiederle spiegazioni ma non ricevendo nessuna risposta, forza la porta e la scena che gli si presentadavanti è a dir poco agghiacciante. Dopo l’ultima discussione avvenuta con Donna Fransisca, Fe ha deciso di togliersi la vita. Prudencio, va a casa di Consuelo e dopo aver parlato con Julieta, sfoga tutta la sua rabbia contro il fratello prenderlo a pugni.