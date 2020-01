Le anticipazioni spagnole dell’amata soap opera Il Segreto ci riveleranno cosa accadrà ad alcuni dei protagonisti. I colpi di scena non mancheranno e faremo delle scoperte sensazionali. La cattiveria del Mesia verrà, finalmente, a galla in tutta la sua dirompenza. Saranno in molti a credere che Fernando sarà morto. Da cosa nascerà questa convinzione? Andiamo con ordine: il Mesia sta rivelando, suo malgrado, la cattiveria che caratterizza il suo spirito, insomma la sua vera natura sta emergendo.

Il Mesia (Carlos Serrano) sarà creduto morto anche nelle puntate italiane e questa situazione darà via ad un serie di conseguenze. Una fra tutte sarà il ritrovato rapporto tra Maria (Loreto Mauleòn) con la madrina Francisca (Maria Bouzas) e con nonno Raimundo (Ramon Ibarra).

Il Segreto, anticipazioni americane: Fernando rapisce Maria, lei lo uccide?

Le anticipazioni spagnole dell’amata soap opera Il Segreto si scoprirà quale sarà il tremendo piano che il Mesia metterà in atto. L’uomo capirà che Francisca, Severo (Chico Garcia) e Carmelo (Raul Pena) sono in possesso di prove che possono condurlo in carcere. La Montengro e il marito hanno scoperto che è stato proprio Fernando ad uccidere Maria Elena (Elena Ponce de Leon) e Adela (Ruth Llopis). Il Mesia temerà per la sua vita; egli penserà che i parenti delle vittime avranno voglia di vendetta e fuggirà. Egli vorrà garanzie per la sua fuga e deciderà di rapire Raimundo e Irene (Rebeca Sala). Solo dopo, obbligherà Maria a seguirlo e condurrà la donna all’interno nei pressi di un monastero abbandonato.

Al fine di avere una maggiore garanzia della sua incolumità Fernando deciderà di mettere nel monastero, dove si trova Maria, anche una bomba.Inizialmente Fernando chiederà a Maria di scappare con lui, ma la donna rifiuterà categoricamente, disgustata dalla cattiveria che guida le azioni dell’uomo. Il Mesia, adirato, si vendicherà rinchiudendola in un monastero. Si sa, che i colpi di scena nelle puntate de Il Segreto non mancano. In un momento di distrazione del Mesia, Maria brandirà un ramo e, utilizzandolo come un bastone, comincerà a camminare fino a giungere vicino al Mesia. Maria userà questo ramo per uccidere Fernando? A quanto pare la Castañeda userà il bastone per colpire il detonatore della bomba che il Mesia aveva piazzato all’interno del monastero. Sembrerà che Fernando sia così perito nell’esplosione poiché pochi attimi prima era entrato proprio nel monastero. E’ la verità?

Gli accertamenti che la polizia condurrà in seguito faranno proprio pensare che l’uomo è morto durante l’esplosione. Le buone notizie per gli appassionati de Il Segreto non sono finite: Maria tornerà a camminare, forse merito di questo miglioramento potranno essere state le dolorose terapie a cui l’avrà sottoposta Dori Vilches (Marian Degas). Maria chiederà perdono a Francisca e Raimundo per essersi fatta completamente plagiare da Fernando.La Montenergo perdonerà la donna e le concederà di tornare nella villa, ma ad una sola condizione: ella dovrà riportare a Puente Viejo i piccoli Beltran (Erik Molina) ed Esperanza (Gala Bichir), precedentemente “spediti” in un collegio ad Avila.In realtà, si scoprirà che Fernando non è morto: egli è vivo e tornerà animato dalla voglia di vendicarsi.