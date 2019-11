Il Segreto, anticipazioni 9 novembre: Isaac vuole scoprire cosa nasconde Elsa

Le anticipazioni per la puntata de Il Segreto che andrà in onda il 9 novembre ci regalano entusiasmanti colpi di scena. Il fine settimana che si avvicina permetterà di sapere come proseguono le vite dei personaggi più amati della nota soap opera iberica. Francisca avrà dei sospetti su quanto accaduto al matrimonio di Fernando e Maria Elena. Dopo la celebrazione del rito religioso in chiesa, avvenuto tra la commozione la felicità dei diretti interessati e dei partecipanti al matrimonio, i due neo sposi danno inizio al ricevimento. Mentre tutti sono riuniti per festeggiare, esplode un ordigno che causa la morte di Maria Elena e il ferimento di numerosi invitati.

Il Mesia è distrutto; la donna che ama è perita a causa di una tragedia, nello stesso giorno in cui è divenuta sua moglie. Maria e suo fratello Matias si ritroveranno a combattere per la loro sopravvivenza. Responsabile di quanto accaduto è Severo. L’uomo, è stato ridotto in povertà da Francisca; egli ha quindi deciso di vendicarsi. Il risultato generato da questa sua infelice decisione è sotto gli occhi di tutto Puente Vejo. Severo, dopo avere scoperto le conseguenze della sua triste decisione, è in preda alla disperazione. Durante la puntata de Il Segreto che andrà in onda il 9 novembre sarà possibile vedere quale sarà il pensiero della Montenegro. La donna inizia a sospettare che qualcuno abbia tentato di ucciderla. Francisca crede che qualcuno abbia messo la bomba al matrimonio di Maria Elena e Fernando proprio per colpire lei.

I sospetti, non casualmente, saranno tutti indirizzati verso Severo. Santacruz nutre, infatti, un forte risentimento. Severo è stato ridotto di proposito in miseria dalla Montenegro. La donna sapeva che il prezzo del riso sarebbe crollato, anzi è stata lei stessa a orchestrare un piano affinché ciò avvenisse. Al fine di trovare riscontro ai propri sospetti Santacruz è stato disposto anche ad affrontare un viaggio fino a Madrid. Carmelo, amico di Severo, era dubbioso sulla versione dell’amico che vedeva Francisca come unica responsabile della dipartita finanziaria dell’uomo. A seguito di una confidenza fatta a Carmelo da Marchena, la versione del Santacruz viene confermata. Carmelo si convince della realtà dei fatti. Carmelo ha provato a fare ragionare l’amico: la vendetta non è il mezzo di cui egli si doveva avvalere per cercare di risolvere la situazione.

Severo si era detto deciso a proseguire su questa strada che lo ha trascinato su una china pericolosa. Irene, moglie di Severo, si incontra con Carmelo. I due discutono sul possibile responsabile che ha messo la bomba al matrimonio del Mesia. Irene non si capacita di un possibile coinvolgimento del marito. Dopo qualche tempo, ella però si ravvede e inizia a dubitare del proprio consorte. Irene sente così la necessità di confessare i suoi patemi d’animo alla sua amica Adela.

Il dottor Zabaleta decide di andare di persona alla locanda per accertarsi delle condizioni di salute di Matias poiché il giovane non è andato all’appuntamento durante il quale avrebbe dovuto sottoporsi alla visita di controllo. Isaac cerca di impedire a Elsa di lasciare Puente Vejo. La donna non vuole divenire un peso per l’uomo che ama. Elsa, nell’infermeria del carcere, nel quale era ingiustamente detenuta, ha scoperto di essere affetta da una grave patologia cardiaca, ma per il momento ha deciso di tenere all’oscuro di tutto Isaac. Elsa era stata condotta in infermeria a seguito di un un pestaggio ad opera delle guardie carcerarie. Il Guerriero, grazie all’aiuto del sergente Cifuentes, cerca di scoprire cosa nasconde la sua amata. Per chi non avesse potuto vedere la puntata precedente sarà possibile collegarsi su Mediaset Play, è possibile rivedere quanto già andato in onda, compresi i momenti più significativi di ogni puntata.