Il Segreto, anticipazioni 9 dicembre: gli abitanti di Puente Viejo non sono più al sicuro

Il Segreto torna lunedì 9 dicembre 2019 con un nuovo imperdibile appuntamento alle 16,10 circa su Canale 5, dove assisteremo al piano di vendetta di Carmelo, che continua a voler vedere morta donna Francisca, convinto che sia stata la perfida dark lady a sabotare l’auto dove viaggiava Adela, che è andata fuori strada, facendo morire cos la donna e procurando delle gravi ferite a Irene.

La sete di vendetta di Carmelo susciteranno molta paura in Maria, che ora teme che anche i suoi figli possano essere coinvolti in questa faida senza fine. E si sa, che quando c’è una guerra tra famiglie, i primi a farne le spese sono proprio i più indifesi e deboli, ecco perché Maria prenderà una decisione senza precedenti, ma necessaria in funzione degli ultimi avvenimenti.

Maria prende una decisione importante

Le anticipazioni della soap opera spagnola Il Segreto svelano che Maria si separerà dai propri figli. La donna, per il bene dei bambini, deciderà di allontanarli da Puente Viejo, facendoli studiare in un collegio molto lontano dal paesello. Punete Viejo ormai non è più un luogo sicuro per nessuno.

Infatti dopo l’ordigno esploso durante il matrimonio di Fernando e la defunta Maria Elena, adesso gli abitanti del paese dovranno vedersela con l’attentato a donna Francisca, dove però invece che la dark lady a verdersela brutta è stato Mauricio che ha salvato la donna da morte certa. Nel frattempo Raimundo chiederà spiegazioni a Mauricio, ma l’uomo continua a negare, affermando di non sapere chi sia stato ad organizzare l’agguato a donna Francisca.

Per chi non avesse la possibilità di sintonizzarsi alle 16,10 su Canale 5, Mediaset ha dato la possibilità di poter rivedere le puntate della soap in streaming collegandosi al sito di Mediaset Play. Riuscirà Carmelo a trovare il vero colpevole del sabotaggio dell’auto dove ha trovato la morte Adela? Per saperlo non perdete i prossimi appuntamenti con la soap opera Il Segreto.