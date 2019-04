Il Segreto, anticipazioni 9 aprile 2019: Fernando ha ucciso Alfonso ed Emilia?

Le anticipazioni de Il Segreto tornano puntuali per svelarci cosa succederà nel doppio appuntamento di martedì 9 aprile 2019. Infatti la nostra soap preferita andrà in onda su Canale 5 alle ore 16.30, mentre il serale sarà trasmesso su Rete 4 a partire dalle 21.25. Vi ricordiamo che sarà possibile rivedere entrambi gli episodi in streaming sul sito Mediaset Play e App Mediaset Play.

Julieta è convinta che Fernando e Gonzalo tramino qualcosa, perciò ha deciso di vederci chiaro nonostante gli avvertimenti di Raimundo a non intrommettersi. Anacleto fa ad Irene una proposta di lavoro, mentre il marchese di Laso commissiona ad Isaac la costruzione di una biblioteca. Grazie al nuovo lavoro, il Guerrero può promettere all’amico Matias che presto gli salderà il debito.

Il Segreto: Dolores ritorna, ma stavolta a sparire è Tiburcio

Dolores è ritornata a Puente Viejo, ma questa volta a sparire è Tiburcio. Infatti, con l’intenzione di cercare la moglie, l’uomo è finito in Cina. Nel frattempo Irene sembra intenzionata ad accettare la proposta dell’ambiguo Anacleto, mentre Severo viene a sapere che a far ammalare la gente di Las Lagunas sono le acque di un pozzo maledetto. Antolina tratta molto male la cameriera, ma davanti a Marcela finge di apprezzarla come una sorella.

Consuelo sta soffrendo molto per l’assenza di Elsa, mentre il figlio di Pepa blocca Raimundo proprio mentre è sul punto di rivelare alla Uriarte il loro piano per far uscire allo scoperto Fernando Mesia. L’Ulloa ordina poi a Saul e Julieta di lasciare la Villa. Ma, a sorpresa, Prudencio chiede loro di restare per avviare la procedura per l’annullamento del matrimonio.

Raimundo e Gonzalo tengono nascosto a Matias che Alfonso ed Emilia sono scomparsi. I due sospettano inoltre che Fernando Mesia potrebbe centrarci qualcosa. Che fine avranno fatto i due coniugi? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.