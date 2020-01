Il Segreto, anticipazioni 8 gennaio 2020: Prudencio crede che Lola sia un’assassina, Carmelo è senza sensi

Vediamo che cosa ci mostrano le anticipazioni della soap Il Segreto per la puntata che andrà in onda mercoledì 8 gennaio 2020. Si ricorda che le puntate vengono trasmesse dalle ore 16: 10 su Canale 5. Gli spoiler per la soap spagnola ci mostrano come procedono le vite dei personaggi principali. La notizia che il Mesia ha ucciso Esteban Fraile scuote gli animi di Puente Viejo.

Per salvare le apparenza Fernando decide di accorrere in aiuto di Carmelo al fine di convincere Mauricio e Severo della sue buone intenzioni. Il Sergente Cifuntes inizia le indagini per scoprire davvero come si sono svolti i fatti; l’uomo trova una lettera lasciata da Esteban. Al’interno di questo biglietto il Fraile confessa di essere il responsabile di tutti gli attenti che hanno funestato Puente Viejo.

Il Segreto, anticipazioni 8 gennaio 2020: Prudencio crede che Lola sia un’assassina

Nella puntata de Il Segreto che verrà trasmessa mercoledì 8 gennaio 2020 vediamo che Don Berengario ammonisce Prudencio per i suoi cattivi pensieri e conseguenti comportamenti. Il giovane crede che Lola, di cui egli si è detto innamorato, sia una spietata assassina. La convinzione viene dalle parole che gli ha udito dalla Montenegro.

Se Prudencio è davvero così innamorato di Lola, non dovrebbe concedere alla giovane perlomeno il beneficio del dubbio ed ascoltare quanto ella ha da dire in proposito? Carmelo non ha ancora ripreso conoscenza; Severo e Irene, credono che egli non centri nulla con la morte del Fraile. A dispetto della fiducia che hanno nell’uomo, i due aspettano che egli riprenda conoscenza al fine di conoscere la sua versione dei fatti.

Una terribile notizia spaventa tutta Puente Viejo: la città sarà completamente allagata al fine di dare agio alla formazione di un bacino idrico. Francisca si mostra adirata per tutta la situazione e per la piega che sta prendendo; la Montenegro mostra un’insolita agitazione che la pervade.